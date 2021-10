Leyma Basquet Coruña, el camino empieza aquí

A las 20.45 horas de hoy, en el Multiusos Ciudad de Cáceres, arranca el tercer gran proyecto pro ACB del Leyma Basquet Coruña, una carrera de fondo –fase regular de 34 jornadas, cruces de cuartos de final y Final Four para decidir el segundo ascenso– a la que la ‘marea naranja’ se presenta con dos bajas: Augustas Peciukevius y Atoumane Diagne.



El base lituano, lesionado de gravedad el curso pasado, aún está lejos de volver; el pívot senegalés –con 216 centímetros es el techo de la plantilla– todavía no ha podio debutar con su nuevo equipo, ni hay indicios de cuándo podrá hacerlo.









Buenas sensaciones





Ausencias al margen, el Leyma llega algo corto de preparación, precisamente porque Pecius y Diagne no han sido los únicos que han tenido problemas. Johan Löfberg tampoco ha podido debutar y Kadre Gray tan solo jugó nueve minutos y medio contra el Vitoria de Guimaraes, el segundo de los amistosos de una pretemporada con pleno de victorias, además, las tres holgadas. El cuarto compromiso, programado para el pasado viernes en la pista del Oviedo, fue cancelado por la escasez de efectivos del cuadro herculino.



Muy buenas sensaciones en el parquet, donde ha brillado Nick Ward, pero dos semanas sin jugar un partido antes del inicio liguero podrían pasar factura de algún modo ante un Cáceres que, según dice su técnico, Roberto Blanco, tiene la idea de practicar un baloncesto de ritmo alto.



El equipo extremeño –en el que militan dos ex del Leyma, Jorge Sanz y Romaric Belemene– tampoco ha sido ajeno a los problemas. A principios de esta semana su máximo anotador en la pretemporada –dos triunfos (ante su propio filial, el Torta del Cásar, y el Valladolid) y dos derrotas (Palencia y Estudiantes)–, el ala-pívot croata Nik Slavica (14.2 puntos y 5.2 rebotes de media), abandonaba el club verdinegro por falta de adaptación al juego del equipo y a la ciudad. Su compatriota y homólogo Duje Dukan –jugó un partido en la NBA, con los Kings, en la temporada 2015/2016– fue contratado horas después.



El Cáceres cuenta con una batería exterior (Sanz, Schmidt, Díaz, Lobo, Manu Rodríguez) muy peligrosa y con un juego interior musculoso pero escaso de centímetros. Imru Duke –no ha tenido muchos minutos en pretemporada– y Dukan –jugador que no pisa demasiado la pintura– son sus techos, con 2.08. Fofana, Olaiozola y Mbala no pasan de los 203 centímetros.









Territorio Ward





Ahí es donde puede sacar petróleo el Leyma, si Ward mantiene el nivelazo exhibido en la pretemporada, sin olvidar a Roeland Schaftenaar, que está cubriendo bastante bien la ausencia de Diagne.



Una puesta en acción que se presume nada fácil, por varias circunstacias, pero un partido perfectamente ganable. En caso contrario, nada de rasgarse las vestiduras, que las carreras de fondo no se ganan en los primeros metros.