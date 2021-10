Los hosteleros lamentan la falta de "valentía" en la Xunta para permitir el aforo al 100%

El presidente de la Federación de Hosteleros de Galicia, Cheché Real, ha lamentado la falta de "valentía" que, a su juicio, ha tenido la Xunta por no haber permitido el incremento de los aforos hasta el cien por cien.







Tras conocerse el pasado martes la decisión de la Administración autonómica de fijar en el 90% el aforo en la hostelería a partir del sábado, el también presidente de los hosteleros de Lugo ha dado la bienvenida a la medida aunque considera que podrían haberse dado un paso más.





"Nos congratulamos porque todo lo que sea abrir espacios y aforos es importante.





Pienso que a la Xunta le faltó valentía para abrir al cien por cien que es lo que llevamos persiguiendo desde hace un mes y que es lo que nos permite nuestras licencias", ha señalado Real.





"Esto no es una salida de tono, porque nosotros reconocemos el esfuerzo de la Xunta junto con nosotros que llevamos negociando todo desde hace un año", ha añadido para, a continuación, expresar que el sector "no" entiende las razones por las que no se permite todavía a los establecimientos operar al máximo de su capacidad por licencia.





Así, ha advertido que el sector luchará por "no ser menos" que otras comunidades, "incluso alguna con datos sanitarios peores" y que operan "desde hace una semana" con la totalidad del aforo.





"No entendemos por qué una vez más cargan contra el sector de la hostelería y el turismo, que entendemos que esto es una nueva apertura pero se sigue con restricciones", ha criticado.





Real ha revelado que "en esta ocasión" le llamaron a él para comunicarle estas nuevas limitaciones, "pero no se convocó una reunión con el sector como se venía haciendo desde hace un año para consensuar las medidas".





"Si nos hubiesen convocado les diríamos lo mismo de apertura al cien por cien dada la situación epidemiológica", ha concluido el presidente de la Federación de Hosteleros de Galicia.