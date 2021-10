El Tribunal Superior de Xustiza anula la bajada de tarifas del bus de A Coruña que aprobó la Marea Atlántica durante su mandato

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló ayer la bajada de tarifas del bus de A Coruña que aprobó el anterior Gobierno local, de la Marea Atlántica, en septiembre de 2018. La Justicia aceptó el recurso interpuesto por la Compañía de Tranvías contra la sentencia previa, del Juzgado de lo Contencioso-administrativo, que había avalado en primera instancia la rebaja de los precios.





Contra esta última sentencia solo cabe recurso de casación ante el Tribunal Superior o el Tribunal Supremo. Desde la Compañía de Tranvías mostraron su “satisfacción” por el resultado del recurso. “En este momento estamos estudiando la sentencia en profundidad para poder realizar una valoración más exhaustiva y detallada, pero en cualquier caso creemos que esta decisión, en caso de confirmarse y de tomar firmeza, pondría fin de una situación, que dura ya muchos años, de enorme inseguridad jurídica de la compañía y del propio transporte público de la ciudad”, añaden fuentes de la entidad.





Por su parte, la Marea Atlántica, tras conocer el resultado de la sentencia, expresó su “perplexidade” contra un fallo que consideran “contrario ao interese xeral e lesivo para o dereito á mobilidade, antepoñendo os intereses da Compañía de Tranvías e os seus excesivos beneficios”. Por ello, la formación exige a la alcaldesa, Inés Rey, que agote todas las vías judiciales para defender una medida que fomenta el uso del transporte público “con excelentes resultados”.





La reacción de la Marea

En 2019, tras la rebaja del billete, la Marea asegura que Tranvías “tivo aínda uns beneficios de 3,32 millóns de euros, fronte aos 3,78 do ano anterior. Estas cifras son abusivas e inxustas, e foron sinaladas como excesivas para unha concesión pública”.

Por ello, añaden, “o Goberno local non debería ter dúbidas para escoller entre a defensa do servizo público e do beneficio privado”.