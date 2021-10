Caballero afea a Formoso su "convivencia" con Feijóo y le echa en cara el resultado en A Coruña de las autonómicas

El secretario xeral del PSdeG y aspirante a la reelección, Gonzalo Caballero, ha elevado este lunes el tono de las críticas hacia su contrincante en las primarias, Valentín González Formoso, a quien ha acusado de mantener una actitud de "convivencia" con el PP y su líder en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y de ser responsable del resultado del "retroceso" de los socialitas en la provincia de A Coruña en las elecciones autonómicas de 2020.





A preguntas de los medios durante una rueda de prensa celebrada este lunes en el Parlamento de Galicia, Caballero ha señalado que la imagen de Formoso "de ganchete" con Núñez Feijóo en ciertos actos políticos durante los últimos años "desdibujan" la capacidad del Partido Socialista de mostrarse como "alternativa" al PP.





"Me encantan las primarias", ha reconocido Caballero durante una comparecencia ante los medios en las que ha reiterado que no tiene que "recuperar el orgullo" de ser socialista porque "nunca" lo ha perdido.





"Otros tendrán que explicar por qué lo dicen", ha apostillado en una referencia velada al mensaje enviado por su adversario en las primarias durante el lanzamiento de su campaña, cuando apeló a "recuperar el orgullo" de pertenecer al PSdeG y a "no conformarse" con ser tercera fuerza en Galicia.





"El PSOE no merece ser la tercera fuerza en Galicia. Tenemos que ser capaces de liderar el cambio y todos tenemos que sumar", ha expresado Caballero, candidato a la Presidencia de la Xunta en las últimas autonómicas, en las que los socialistas se vieron relegados a tercera fuerza.





AFEA LOS RESULTADOS EN A CORUÑA EN 2020

Tras defender que desde su llegada a la Secretaría Xeral hace cuatro años el partido "creció en todas las convocatorias" y logró revertir "la tendencia de perder apoyo" que se mantenía desde el gobierno de Emilio Pérez Touriño, Caballero ha echado en cara a González Formoso los resultados obtenidos en la provincia de A Coruña, donde es secretario xeral, en las elecciones autonómicas del verano de 2020.





El aspirante a la reelección ha subrayado que en dichos comicios el PSdeG subió dos puntos en porcentaje de voto gracias a los resultados obtenidos en Ourense y Pontevedra mientras en la provincia de A Coruña se produjo un "retroceso" y los socialistas alcanzaron "el peor resultado" de las cuatro circunscripcioes electorales.





"Quien tiene que explicar la situación es quién quiere dirigir el partido", ha aseverado Caballero en alusión a Formoso, de quien dice que representa un proyecto "más conservador", de mayor "convivencia" con Núñez Feijóo y que apuesta por un "sistema más de cuadros y baronías que de militancia".





Así, ante la "encrucijada" en la que, según Caballero, se encuentrel Partidos Socialista en Galicia con este proceso interno que se derimirá en las votaciones del 30 de octubre, él representa una apuesta por la "izquierda, el galleguismo y el ecologismo" que, dice, va en la línea de lo que quieren las bases de la organización.





"Cada día que pasa me encuentro con más militantes que quieren que el partido avance y no retroceda", ha aseverado Caballero, quien resta importancia a que referentes del partido como el alcalde vigués, Abel Caballero, o el delegado del Gobierno, José Miñones, no se hayan decantado públicamente sobre el proceso de primarias.





"A mí me encantan las primarias porque votan los militantes. Y el voto de cada militante vale lo mismo, sea secretario xeral, alcalde, alcaldesa o el militante de la agrupación más pequeña de Galicia. Ese es el poder de la democracia", ha declarado antes de apuntar que en los últimos años él y su tío y alcalde de Vigo, Abel Caballero, recompusieron su "relación política".