El III Cormorán Film Fest proyectará gratis 18 películas procedentes de festivales internacionales

El Teatro Colón y la Fundación Luis Seoane acogerán del 11 al 17 de octubre la tercera edición del Cormorán Film Fest, en el que la ciudadanía podrá visionar de forma gratuita una selección de ocho largometrajes y diez cortos que acaban de pasar por los grandes festivales internacionales, además de asistir a charlas con los directores de piezas y de personas invitadas por la UIMP.





El evento comenzará el día 11 con la música en directo de VVV, Sofía y Vera Fauna en la Fundación Seoane. Las tres agrupaciones conforman un mapa actual de vanguardia del país: las madrileñas VVV (Trippin’ you) son embajadoras del post-punk, y Vera Fauna unen la tradición sevillana y trazos psych pop, mientras que la mallorquina Sofía mezcla loops electrónicos con paisajes intimistas. El Cormorán Film Fest es una apuesta más del Gobieno de Inés Rey por la cultura audiovisual, ya que entre las obras escogidas, los espectadores conocerán el último estreno del Nuevo Cine Gallego, premiado en Venecia, “Eles transportan a morte”, de Helena Girón e Samuel Delgado.





Además, el festival trata de acercarle a la ciudadanía las creaciones audiovisuales que no se suelen proyectar en salas comerciales. En cuanto a la programación, el festival incluirá propuestas que abordarán temáticas como el amor millenial en el filme danés “Loves me, loves me not” o el aterrador relato de la concepción de imagen privada y vigilancia en Ámérica de “All light, everywhere”; la vida de una familia porcina que Kossakovsky graba con gran belleza en “Gunda” dará paso al Éric Rohmer más incómodo en “Friends & Strangers”; o la idea de un jardín privado con árboles milenarios en Georgia de “Taming the garden”.