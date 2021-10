La Xunta rehabilitará el sanatorio de O Paraxón, en Cesuras, para dedicarlo a uso turístico y cultural

El Consello da Xunta autorizó ayer la firma de un convenio de colaboración para la recuperación y puesta en valor del sanatorio de O Paraxón, en Cesuras, para su uso turístico y cultural, por un importe de 571.457,06 euros, en dos anualidades.





El objetivo, explica el Gobierno autonómico, es recuperar un edificio modernista proyectado en los años 20, “cando a tuberculose representaba un problema de saúde no territorio”. Situado en la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, la actuación permitirá “non só conservar a edificación senón transformar o sanatorio nunha peza clave na configuración da oferta e demanda do patrimonio, actuando como foco de atracción de visitas", señalan.