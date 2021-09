El corte del paso inferior de la avenida de Arteixo (por debajo de la ronda de Nelle) está causando retenciones de tráfico en el entorno que, aunque previsibles, no dejan de molestar y sorprender a vecinos. Desde el departamento de Movilidad, en conjunto con la Policía Local, se encuentran estudiando las posibles alternativas para minimizar el impacto de la obra en el tráfico de calles como la propia ronda de Nelle o la calle de Pla y Cancela.



El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, recordaba el calado importante de la obra y que la misma provocará “certos momentos puntuais de retención de tráfico”, sobre todo en las horas punta.



Como ya se hizo hincapié el martes, se están forzando los ciclos semafóricos de forma concreta para resaltar algunas de las alternativas.



No obstante, desde la Sala de Pantallas, según explicaba el edil, se está monitorizando el tráfico del entorno y ya se están estudiando posibles cambios si se siguen repitiendo las retenciones en próximos días.



El concejal destacaba que las mayores concentraciones de vehículos se estaban dando en Pla y Cancela y en Falperra, aunque destacó que “sí que había tamén unha intensidade de tráfico maior en sentido subida na avenida de Fisterra”, aunque puntualizaba que la vía “ten capacidade para soportala”.



Por tanto, Mobilidade y la Policía Local esperaban ver ayer datos y movimientos suficientes para poder proponer soluciones, si las hay o si siguen siendo necesarias, para evitar los atascos mientras duren las obras en la avenida de Arteixo.









Paciencia





Mientras tanto, el edil de Movilidad pedía a los vecinos un poco de “paciencia”, ya que aseguraba que, en el transcurso de la obra, se iban a dar, igualmente, retenciones puntuales que no se van a poder evitar.



Esta paciencia se deberá aplicar durante un par de meses, ya que se espera que la rotonda que sustituya al viaducto de la avenida de Arteixo pueda abrir a mediados del próximo mes de diciembre.



Las obras comenzaron el pasado lunes generando las primeras retenciones, aunque evitando las de primera hora de la mañana, debido a que la vía se cortó al tráfico en torno a las 10.00 horas.



Desde la propia Policía Local, según apuntaban el martes, esperan que la situación se normalice un poco, según los vecinos se vayan acostumbrando a las alternativas. Si esto último no ocurre o no es suficiente, se tomarán esas medidas a las que apelaba, pero no concretaba, el concejal de Movilidad.



Cabe recordar que la obra finalizará con esa rotonda que sustituirá al viaducto y que permitirá, tal y como apuntaban desde el Ayuntamiento, que se pueda plantear una reurbanización, con zonas verdes y ciclistas, entre ronda de Nelle y el Palacio de la Ópera.