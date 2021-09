Jon Rahm, a por otro número uno, el de la Carrera a Dubai

El número uno del mundo, el español Jon Rahm, que parte como figura principal entre los participantes en el Andalucía Masters, que se disputará del 14 al 17 de octubre en el campo gaditano de Valderrama, puede colocarse líder de la Carrera a Dubai en caso de ganar en este torneo.





A la competición, que ha sido presentada este martes en el Real Club Valderrama, en el término municipal de la localidad de San Roque, Rahm llegará como tercer clasificado en la Carrera a Dubai, donde se encuentra a 600 puntos del actual líder, el estadounidense Collin Morikawa.





En su última presencia en Valderrama, el de la localidad vizcaína de Barrika acabó segundo clasificado y llegará después de disputar recientemente la última edición de la Ryder Cup.





Rahm es el primer ganador español del US Open y ha sido galardonado con el ‘PGA Player of the Year’ otorgado por la ‘PGA of America’, además del ‘Vardon Trophy’ y el ‘Byron Nelson Award’ al jugador con una media de golpes más baja en la temporada 2020-21 del ‘PGA Tour’.





Entre los participantes, destaca también Rafael Cabrera Bello, tres veces ganador en el Circuito Europeo y miembro del equipo continental que disputó la Ryder Cup de 2016.





El grancanario regresa al Real Club Valderrama después de brillar en el Abierto de España disputado en este club en 2016. Después de contar con limitaciones de asistentes en 2020 por la pandemia, el Andalucía Masters ya tiene a la venta las entradas.





La organización, que en esta edición dobla la bolsa de premios y la fija en unos tres millones de euros, ha anunciado flexibilidad en la oferta, que permite escoger entre accesos individuales para cada jornada, abonos de cuatro días o pases para el fin de semana, con tarifas preferentes para menores de 14 años, federados o personas de movilidad reducida.