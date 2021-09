La zaga del Depor se resiente con la baja de Pablo Trigueros

El Deportivo inició ayer la semana corta de entrenamientos con la noticia de la baja de Pablo Trigueros.



El club publicó un parte médico en el que indicaba que el central sufre un esguince en su tobillo derecho. Aunque el Deportivo no ha informado del grado del mismo, ni ha dado plazos de recuperación del central todo apunta a que será baja este viernes ante la SD Logroñés.









Jugada desafortunada





El defensa, que ejerció el domingo en el Reina Sofía junto a Borja Granero, sufrió el esguince durante un lance de juego.



Con Unionistas volcado en ataque al inicio de la segunda parte Trigueros no dudó en cruzarse ante Espina en el 48 de partido para evitar que este rematase.



Al caer el jugador sufrió la torcerdura. De cara al encuentro ante el cuadro riojano, no obstante, el Deportivo podrá contar en la zaga con Jaime, que ya fue convocado contra Unionistas.





EL DATO

El carril derecho sigue sin tener un dueño claro y se suceden las alternativas





Otra posición ‘sensible’ de la defensa herculina es el lateral diestro, que no acaba de encontrar un dueño claro. El domingo Lapeña, Alberto Benito y Aguirre se ubicaron en esa demarcación, a la espera de que se recuperen Jorge Valín y Trilli, dos jugadores específicos para esa posición.



Valín, operado de la cadera este verano, lleva ya varias sesiones realizando trabajo con el grupo con normalidad, pero de momento no tiene el alta médica.



Mientras, Trilli prosigue con su progresiva incorporación al trabajo junto al resto de sus compañeros. El canterano se recupera de una lesión muscular en el psoas ilíaco de su pierna izquierda y todo apunta a que volverá al once en cuanto esté recuperado.









Con el primer equipo





Otro canterano Noel, volvió a trabajar ayer con el primer equipo y no estará en la Youth League con el Juvenil, pues está en dinámica con el Deportivo y estará disponible para el duelo del viernes.