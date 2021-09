Más de 75 ciclistas disputarán Kilómetro Cero, un "viaje personal" en bicicleta entre Madrid y Finisterre

Más de 75 corredores disputarán la 'edición cero' de Kilómetro Cero, una marcha no competitiva en bici de montaña o de gravel que enlazará, del 29 de septiembre al 3 de octubre, los 798 kilómetros que separan el origen de las carreteras en España, ubicado en la Puerta del Sol de Madrid, y el del Camino de Santiago en Finisterre.







Así lo anunciaron los organizadores en la presentación de la marcha, celebrada en El Círculo de Bellas Artes de Madrid, y a la que asistieron el viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé; los participantes Alvaro Lobato, Belén García Coronado y Rubén Camacho; así como el organizador de la carrera, Miguel Silvestre, excliclista y promotor de pruebas como la Pilgrim Race y, entre otras, la Épica Atacama, y Juanjo Alonso, conocido como Kapitán Pedales.





"Este tipo de pruebas tiene diferentes connotaciones: volver a organizar carreras después de mucho tiempo sin poder hacerlo por la COVID-19; la épica del ciclismo que encarnaban corredores como Julián Berrendero y Federico Martín Bahamontes; y que nace en Madrid y en su icónico Kilómetro Cero en la Puerta del Sol", comentó Alberto Tomé.





Tomé también destacó la importancia de los valores que transmite el ciclismo como el "esfuerzo" y "sacrificio", y se declaró "encantado" por que la salida esté en Madrid, y la meta, en Finisterre, "donde antes acababa todo". "El deporte es un dinamizador de la economía. Ayer lo vimos con 30.000 corredores de 97 nacionalidades que disputaron el Maratón de Madrid. Madrid es una región con una amplia oferta gastronómica, cultural y medioambiental, como han descubierto muchos con la pandemia", indicó.





Este "viaje personal" lo disfrutarán algo más de 75 ciclistas, algunos de ellos procedentes de Canadá, Chile, Colombia, Reino Unido o Estados Unidos, que deberán completar en régimen de autosuficiencia, en solitario o por parejas, los cerca de 800 kilómetros que separan Madrid y Finisterre en un máximo de 100 horas.





La marcha dará comienzo este miércoles 29 de septiembre a las 6:00 horas desde el Kilómetro Cero de las carreteras radiales en la madrileña Puerta del Sol, y concluirá el 3 de octubre en el Kilómetro Cero del Camino de Santiago, situado en el Faro de Finisterre. "El Kilómetro Cero no es una carrera, tampoco es solo un viaje. Kilómetro Cero son 4 recorridos y 4 culturas que unen la Puerta del Sol de Madrid con cuatro puntos cardinales, cuatro faros, cuatro lenguas y cuatro culturas: Finisterre (Galicia), Hondarribia (País Vasco), Cabo de Creus (Cataluña) y Tarifa (Andalucía)", dijo Miguel Silvestre.





En este año tan especial en el que los ciudadanos vuelven a viajar por la pandemia, los organizadores han elegido como lanzamiento del circuito a Finisterre, que celebra su año Xacobeo. "Kilómetro Cero nace con la vocación de que los amantes del gravel, mountain bike y de las e-bikes disfruten de 4 recorridos totalmente diferentes sufriendo y disfrutando del sabor y la gente del Camino de Santiago", añadió Miguel Silvestre.





UN RECORRIDO "CIEN POR CIEN CICLABLE"

Cada participante en la categoría solo o en pareja decide cómo administrarse el tiempo: non stop (sin paradas), vivac o en hoteles y albergues del Camino de Santiago. "Lo único que no podrán elegir es el trazado y el límite de 100 horas, pero el resto cada uno o la pareja decide cómo vivirlo o disfrutarlo", explicó otro de los impulsores de la iniciativa, Juanjo Alonso 'Kapi', conocido como Kapitán Pedales desde que dio la vuelta al mundo en bicicleta entre 1990 y 1993 y autor de varias guías del Camino de Santiago.





"Hemos diseñado un recorrido totalmente ciclable. El gravel es lo que Bahamontes hacía en bici. Es volver a los orígenes y volver a disfrutar. Nos olvidamos de los codazos y el dorsal. Me ha costado mucho entrar en el mundo virtual porque soy un romántico. Cuando Miguel me lo propuso no dudé un segundo. He intentado introducir ese espíritu de autenticidad, y espero que los participantes que vayan a Finisterre sientan la necesidad de ir también a las otras tres carreras", señaló.





Alonso explicó que los organizadores solo han trazado una "línea de color" en los GPS de los participantes. "Llega a Finisterre donde todo empieza y nada termina. Esta inspirado en el Camino de Santiago, pero no se trata de seguir solo la flecha amarilla. Hemos buscado caminos graveleros salvo algún tramo en los que hay que saltar alguna vía de un tren o la calzada de algún puente", reveló.





Entro los corredores que participarán en la edición cero de Kilómetro Cero figuran exciclistas como Óscar Pujol, vencedor en varias ocasiones de la Madrid-Lisboa, el biker Álvaro Lobato, ganador de numerosas pruebas del Open de España e internacional con España, la triatleta Belén García Coronado y Rubén Camacho.





"Me llamó la atención ir sin horarios, sin series y echarle una mano a un amigo para el que es un reto acabarla. Estoy seguro de que lo va a hacer", apuntó Lobato. "Me gusta la larga distancia y me apetece mucho, y porque es una prueba sin dorsal", subrayó García Coronado. "Cuando eres padre tienes que conciliar. Mi prioridad es mi familia; voy a llegar justo, seguro, pero lo voy a disfrutar", resumió Camacho.





Kilómetro Cero Finisterre es la primera de las cuatro pruebas de las que consta el proyecto de Kilómetro Cero. Las otras tres se disputarán desde Madrid hasta Tarifa, Hondarribia y Roses en marzo, julio y octubre de 2022, respectivamente.