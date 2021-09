Inés Rey advierte de que negocia “sin plazos” el presupuesto de 2022

En el último pleno, la portavoz del PP, Rosa Gallego, afirmó estar segura de que el Gobierno local no tendría los presupuestos listos y aprobados antes de que acabara el año. Ayer, la alcaldesa, Inés Rey, no pudo negar esta afirmación: “Hemos abierto e iniciado un dialogo con la fuerza política que mostró disposición a hacerlo (la Marea Atlántica). Son unos presupuestos necesarios pero no nos ponemos un plazo”.





Rey aclaró que si está negociando en exclusiva con la Marea es porque ha sido este grupo municipal el que le ha “arrojado el guante”, según sus propias palabras, pero eso no significa que se cierren a las aportaciones de otros grupos (PP, BNG y Podemos). “Esperamos que todos los grupos municipales y sobre todo, con quien estamos negociando, anteponga el interés de A Coruña a otro tipo de cuestión. Lo importante es sacar los presupuestos adelante”.





Rey, que gobierna en minoría, no necesita más que los votos de la Marea para sacar adelante sus cuentas. Pero eso no significa que la negociación se presente sencilla: uno de los principales problemas por los que la regidora no se atreve a fijar una fecha es que la negociación de los presupuestos viene precedida de la negociación de las ordenanzas fiscales que tratarán de ajustarse a la nueva situación “Habrá que aprobarlas en primer lugar”, reconoce la alcaldesa.





Un punto en el que coinciden todos los partidos políticos en es en reprocharle que decidiera prorrogar los presupuestos de 2020, incumpliendo así los acuerdos de investidura que había firmado con el BNG y la Marea, debido a la situación de pandemia, lo que provocó numerosos retrasos en las inversiones de este año





Garantías

La Marea recuerda que los plazos dependen del Gobierno local, afirman que están “a falar con toda a cidade” de temas centrales y quieren garantía de que lo acordado llega a cumplirse “dado o historia previo con boa parte dos pactos de investidura” y citan el retraso en los presupuestos participativos. El Bloque deseó que Marea y PSOE lleguen a un acuerdo: “Nos felicitamos de que PSOE e Marea mudasen de opinión. E verdade que a Marea non tiña a atitude necesaria antes, pero non imos prexulgar os resultados”.





Por su parte, la portavoz del PP había criticado en numerosas ocasiones la falta de transparencia del Gobierno local. Aun suponiendo que el acuerdo sobre las ordenanzas fiscales se alcanzara pronto y las negociaciones sobre las cuentas marcharan sin contratiempos, tienen que dejarse pasar quince días hábiles para alegaciones antes de la aprobación definitiva.