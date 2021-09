Hace 25 años: El Depor vuelve a ser "súper" y la protesta vecinal contra Bens se extiende

El periódico del 23 de septiembre de 1996 llevaba a su portada las protestas vecinales por los problemas derivados del derrumbe del vertedero de Bens, la victoria 4-0 del Depor ante el Hércules y el nombramiento de Fraga como candidato a la Xunta.





La designación de Fraga como candidato acelera la carrera electoral

El comité electoral del Partido Popular mantendrá una reunión en la tarde de hoy para designar cuál va a ser su candidato a la presidencia de la Xunta. Tras las declaraciones hechas públicas por Manuel Fraga donde mostraba su intención de acceder al gobierno autonómico por tercera vez consecutiva parece que la reunión, salvo sorpresas de última hora, será un mero trámite para convertir a Manuel Fraga en candidato oficial.





El secuestro de Ortega Lara es ya el segundo más largo de ETA

El secuestro de José Antonio Ortega Lara se convirtió ayer, al alcanzar los 250 días de cautiverio, en el segundo más largo de los realizados por ETA tras el de José María Aldaya, quien pasó 341 días en manos de la banda terrorista. El funcionario de prisiones burgalés fue secuestrado el pasado 17 de enero, cuando regresaba a su casa desde la cárcel de Logroño, en la que trabajaba. Durante este tiempo, sólo se ha publicado en el diario "Egin" una foto de Ortega Lara, el 27 de abril, por lo que alguno de sus compañeros y autoridades piden a ETA "una señal, una muestra del estado físico de José Antonio".









La protesta vecinal contra Bens se extiende



Algo más de medio centenar de vecinos de San Pedro de Visma se manifestaron ayer en el basurero de Bens contra los vertidos que se efectúan cerca del barrio y en protesta por las molestias que éstos causan al vecindario. "Non ó lixo nas portas", "Paco, outra solución, nas casas non" y "Antes mal, agora peor" eran los mensajes que portaban las pancartas de los vecinos que, a las doce de la mañana, se concentraron en la zona del vertedero en la que se depositan las basuras retiradas de la ladera afectada por el derrumbe. Recordaron las molestias que están padeciendo en el barrio, en donde "varias personas sufren mareos y diarreas". Manifestaron, asimismo, que a consecuencia del fétido olor procedente del verteder no pueden "ni caminar por la calle ni abrir las ventanas". En este sentido, la concejala de Servicios Sociales, Marián Ferreiro, reiteró ayer que aunque el olor resulta molesto, no entraña ningún peligro para la salud.









Baño y masaje

El partido que ayer hizo el Deportivo es de los que dejan buen sabor de retina. El cuadro coruñés apabulló a un equipo recién ascendido, el Hércules, que se mostró muy disciplinado pero poco pudo hacer con el talento de los futbolistas blanquiazules, que les derrotaron por 4-0. Por no hacer, ni tiraron una vez entre los tres palos. Incluso el penalti lo lanzaron por encima de la grada.