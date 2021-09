Oleiros vincula las anegaciones de la calle Perdiz con una conexión ilegal

En relación con el malestar vecinal por las inundaciones de la semana pasada, el Ayuntamiento de Oleiros asegura que los registrados en la calle Perdiz se debieron a una conexión ilegal a la red.





“Respecto do asolagamento dos sotos e garaxes das casas da citada rúa e onde se responsabiliza ao Concello e Oleiros dos danos ocasionados (...) requiriuse informe dos Servizos Urbanísticos Municipais sobre as causas que provocaron a situación de inundación”.





En este sentido, el Ayuntamiento afirma que este informe “resolve que existen redes individuais de fecais e pluviais na vivenda antedita e comprobouse que as conexións da mesma non se fixeron por separado, estando ambas redes (pluviais e fecais) conectadas a unha única rede, a rede de fecais", aunque "non está autorizado polo Concello este tipo de actuacións que realizan moitos propietarios unha vez dada de alta a habitabilidade da vivenda”.