La intención de Portos de Galicia de cobrar amarres en el muelle de Betanzos irrita a los usuarios

Incredulidad en Betanzos por la intención Portos de Galicia de cobrar por el amarre de embarcaciones entre el puente del ferrocarril y las instalaciones de la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR). Los usuarios, al amparo de la Asociación de Amigos de los Ríos de Betanzos (ARBE) lo ven como “un acoso á navegación típica que sempre houbo na cidade”, especialmente vinculada a Os Caneiros.



Tras conocer la voluntad del ente autonómico, expresada en un bando de 31 de agosto de 2021, alrededor de un centenar de usuarios, reunidos en asamblea, acordó iniciar una serie de contactas con los representantes de las administraciones implicadas, tanto de la Xunta como del Ayuntamiento de Betanzos, a los que, entre otras cuestiones, instarán a aclarar “como pretenden axudar á economía local cobrando polo que nunca se cobrou?” o “qué ten previsto facer o concello para defender a tradición?”, apuntan los propietarios de las embarcaciones a través de ARBE.



El colectivo afectado advierte de que la única comunicación oficial de la que disponen es el bando, si bien se les informó de manera verbal que “pretenden cobrar por nada, sen dereito a nada, incluso pretenden sacar lanchas do porto, restrinxindo as prazas de amarre, e isto pode conlevar a conflictos entre os usuarios que ata agora non existían, porque todos os que pagan supoñen que teñen un dereito, ainda que neste caso non se sabe a que”, insisten los usuarios, que apelan al sentido común y a la propia idiosincrasia de la ciudad para convencer a la institución autonómica de “o inxusto” de su iniciativa para el Puerto de Bertanzos.



“A única explicación que encontramos é un motivo recaudatorio para costear as retribucions salariais ou malgastos da administración porque aquí non melloraron nada” a pesar de las reiteradas solicitudes de los colectivos con actividad de ocio o deportiva en la ría, el Mandeo o el Mendo. “Nin sequera contestan as peticións de mellora presentadas por escrito, dende hai sete anos”, matizan desde la asociación, que acusa a las administraciones de tratar de “cobrar o aluguer dunha casa que inda non ten tellado nin paredes”, resumen desde ARBE.



En cualquier caso, los afectados tampoco descartan que el motivo “para sacar lanchas a flote do porto das persoas de toda a vida” pueda ser “facer sitio ás que non teñen cabida en Sada ou en Miño”, en una mabiobra similar “ao que pasou na Dársena da Coruña” y, en este punto, inciden en que “as lanchas tradicionais de Betanzos, só teñen a posibilidade de estar en Betanzos”.









FRASES 1 ”Somos lanchas legais, que pagamos as nosas tasas, coas que xa recauda o Estado, e polo tanto non corresponde pagar por un espazo público e libre” 2 ”Negámonos a pagar? Non nos negamos, pero cando existan melloras materiais feitas dacordo as necesidades reais dos usuarios” 3 ”A dificultade de tránsito que se alega parécenos unha excusa... se hasta convive un club de piragüismo, que xa aportou un medallista olímpico...” 4 ” Os avós que navegan en Betanzos, non teñen accesos seguros as lanchas, casi sempre hai que facer equilibrios..., e aínda así queren cobrar”