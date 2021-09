Borja Jiménez: “Esto es muy largo, pero el inicio es el soñado”

El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, valoró el importanet triunfo ante el CD Badajoz, uno de los ‘gallos’ de la categoría.



“Nos medimos a un muy buen equipo, que el año pasado fue campeón y que este año no había encajado ni perdido. Sabíamos que la posesión iba a estar repartida, que ataca a través de la pelota y que tendríamos fases de estar más juntos y tendríamos que hacer esfuerzos a nivel defensivo, que a veces hacemos en menor medida, pero estoy contento. Tuvimos situaciones de 2-0 de Quiles, de Miku..”, indicó.



Puso en valor el sumar, aunque sufriendo en algunos tramos, la cuarta seguida. “En los minutos finales acumulan centros laterales, pero la categoría es así. La gente no es consciente de lo difícil que es ganar, en esta categoría, y hacerlo cuatro veces seguidas. Doce puntos, tres menos que la semana pasada para nuestro objetivo y a seguir”, pidió el técnico de Ávila.









Pies en el suelo





Declaró que, aunque quedaba mucho, el comienzo estaba siendo muy bueno.



“Esto es muy largo, es el inicio es soñado, porque es muy difícil ganar cuatro partidos es dificilísimo, el nivel es muy parejo aquí. Nos pasó en Tudela, en Calahorra. Va a ser muy igualado, pero este inicio es de alabar”, admitió.



Tuvo además un deseo para lo que queda por delante. “Ojalá durante la temporada tengamos la posibilidad de enganchar cuatro partidos seguidos. Les dije a los jugadores que es muy difícil lo que hemos conseguido hasta ahora. Vamos a Salamanca (Unionistas) la semana que viene, ante un rival que no ha perdido, campo de hierba sintética, partido bonito y hasta el próximo partido”, comentó el preparador blanquiazul en su rueda de prensa



Admitió la fuerza y el empuje de la afición en Riazor. “Termina el partido y me quedo a verles unos minutos, porque siguen animando. Son increíbles. En momentos en donde no hemos estado tan finos, en el reinicio del saque en la segunda parte han animado. Van a ser determinantes porque te van a hacer ganar partidos. Aprietan al árbitro y nosotros manejamos bien el descuento, porque no ha ocurrido nada. La afición un diez, no se le puede poner más nota. Sentir Riazor, a nivel personal... Cada vez que subo las escaleras es una sensación única, y que sigan animando, que van a ser parte importante tanto en casa como fuera”, zanjó.