Duelo de aspirantes, RC Deportivo - CD Badajoz

El estadio Abanca-Riazor acogerá esta tarde el mejor duelo de la cuarta jornada en la Primera RFEF, una batalla entre dos de los principales candidatos al ascenso a Segunda División, dos bloques que no conocen la derrota y, además, los únicos del Grupo 1 que no han recibido goles.



Ian Mackay y Limones han logrado mantener su portería a cero en los tres primeros encuentros de la temporada, confirmándose como piezas fundamentales del Deportivo y el Badajoz.



En el caso del guardameta coruñés, exhibiéndose en los tres partidos disputados hasta ahora con acciones decisivas, a pesar de que la escuadra herculina apenas ha concedido ocasiones a sus rivales. Pero tanto en la ‘manita’ al Celta B (5-0), como en los triunfos frente al Tudelano (0-1) y el Calahorra (0-3), Mackay tuvo que intervenir, y cuando lo hizo, estuvo brillante. Por fin, desde hace tiempo, el Depor tiene un portero que da puntos.



Nueve en total llevan los blanquiazules en su inmaculado estreno de temporada. Los únicos que cuentan sus citas por victorias. Pero hoy les espera el test más serio desde que arrancó la liga 2021-22, ya que enfrente les espera otro de los equipos llamados a pelear por el ascenso.



El Badajoz se quedó la pasada temporada a un paso de jugar en Segunda. El Amorebieta hizo añicos el sueño de los extremeños, después de una temporada sobresaliente en la que se pasearon en la primera y en la segunda fase.



El equipo blanquinegro ha efectuado una reestructuración casi total de su plantilla, con once fichajes este verano y la marcha de futbolistas importantes de la pasada campaña.



Su mejor baza en ataque es el murciano Dani Aquino, el único delantero del Badajoz que ha visto portería hasta el momento con dos dianas. Sin embargo, el atacante de 31 años, que acumula 301 partidos como profesional, es baja para el choque de hoy.



Con la ausencia de Aquino se presenta la incógnita de si el técnico Óscar Cano formará con un 1-4-3-3 o se decantará por jugar con dos delanteros.



“Vamos con la idea de ser protagonistas”, dejó claro el preparador en la previa.



Todo apunta a que Sergio Benito, quien sonó en verano para fichar por el Deportivo, será la referencia ofensiva de los blanquinegros.



El Depor se presenta al duelo con las bajas de Trilli, Jaime Sánchez y Valín, circunstancia que abre las puertas de nuevo en el lateral derecho a Víctor García, quien ya actuó en dicha demarcación el pasado fin de semana en Calahorra.



El entrenador blanquiazul, Borja Jiménez, finalmente puede contar para el duelo de hoy con Juan Carlos Menudo, quien se lesionó en el entrenamiento posterior al primer partido de liga, en el que el mediocampista sevillano se estrenó con un golazo desde fuera del área contra el Celta B.



Con tanto futbolista en la medular para elegir se disparan las dudas. Álex Bergantiños y Juergen parecen ser los únicos que tienen un puesto asegurado en el once, mientras que para la tercera plaza suenan los nombres de Diego Villares, Rafa de Vicente, quien jugó de inicio la pasada jornada, e incluso Mario Soriano, con quien Borja Jiménez ha probado durante la semana.



Tampoco está claro si el entrenador deportivista apostará por jugar con un 1-4-3-3 o se decantará por Miku y Quiles en punta. Todo apunta a que el onubense repetirá como extremo derecho, con el venezolano como ‘9’, mientras que William, que se cayó del once ante el Calahorra, podría regresar al extremo izquierdo.



En el banquillo volverá a esperar su momento el canterano Noel, que en apenas 14 minutos y dos presencias como suplente ya ha marcado dos dianas.