Movilidad busca un remedio para el carril bici de la plaza de Ourense

El problema de diseño que favoreció el accidente que se registró el jueves en la parada de autobús de la plaza de Ourense en dirección entrada a la ciudad, en el que un patinete que circulaba por el carril bici embistió a una mujer que se estaba apeando del transporte público, no tiene fácil arreglo. El concejal de Movilidad, Juan Díaz Villoslada, reconoció ayer que se está buscando “una solución rápida” para arreglar el problema de inseguridad, pero que todavía los técnicos no han llegado a una conclusión.



Es probable, aventuró el edil, que se marque en la acera el trayecto por el que se prolonga el carril bici y que deben seguir los viajeros en patinete o bicicleta. “Non se pode pasar tan pegado ao bus cando está baixando ou subido a xente”, dijo. La víctima del jueves sufrió heridas de consideración (una clavícula rota) pero afortunadamente no muy grave, un hecho que Villoslada considera puntual.



A más largo plazo, será necesario hacer una reforma, que no se plantea de momento. “É un dos puntos que temos que tratar de resolver: o carril bici vén de Primo de Rivera e ese punto non ten un entroque completo. Alí teñen que convivir quen camiña, quen baixa do bus e quen vai en patinete ou bicicleta, que cada vez é máis xente”, explicó el concejal.



El problema es que la avenida de Linares Rivas soporta una gran cantidad de tráfico en el cruce con la avenida del Puerto. “Levar o carril bici polo vial, nunha zona de tanta intensidade de bus urbano e metropolitano, é complicado. Estamos estudando nos servizos técnicos de mobilidades este punto e outro conflictivo”, explica. La prioridad será siempre la del peatón, añadió. El resto, los que se desplazan en patinete o en bus, deben tener la máxima precaución. Concienciar de hechos como este es uno de los objetivos de la campaña que está llevando a cabo la Policía Local desde comienzos de mes.





Presión





“Presionamos aos automovilistas, aos motoristas, aos ciclistas e ao último modo de movilidade rodada: o patinete”, aclaró Villoslada. Sin embargo, es cierto que en las últimas semanas se han realizado varias incautaciones de patinetes que no cumplían con la normativa.



La mayor parte de las actuaciones policiales son informativas, pero se espera organizar controles en toda regla.