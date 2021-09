El “Mein Schiff 6” recala en la ciudad con 1.100 pasajeros a bordo

La temporada de cruceros en el Puerto de A Coruña ha comenzado de forma oficial. Tras la llegada el sábado del “Viking Sky”, ayer fue el turno del “Mein Schiff 6”, un buque más grande en el que llegaron a la ciudad 1.115 pasajeros y 900 tripulantes, pese a que su capacidad es de 2.400 personas.



Recaló en el muelle a las 07.00 horas procedente del puerto francés de Le Havre. Once horas después, a las 18.00, zarpó rumbo a Lisboa. El crucero fue recibido por las autoridades encabezadas por el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, y el gerente de Turismo, Moisés Jorge Naranjo, quienes intercambiaron las tradicionales placas conmemorativas.



Estos dos buques son tan solo el primer escalón de la temporada. Según Fernández Prado, hasta el 31 de diciembre se esperan 38 escalas, con lo que, si se tiene el cuenta el “Viking Sky” y el “Mein Schiff 6”, se alcanzará este año la cifra de cuarenta cruceros, suficientes para revalidar el liderazgo del puerto en el noroeste.



Hasta el momento la Autoridad Portuaria recibió diez solicitudes de escala para septiembre; veinte para el mes de octubre; cuatro para noviembre; y seis en diciembre. Esto podría variar ya que pueden producirse altas y bajas debido a la evolución de la situación sanitaria.



Este sábado recalará en la ciudad el “Borealis” y para el lunes se espera la primera doble escala del año, con el “Marella Explorer” y “Mein Schiff 3”, dos buques de gran envergadura, que se acercan a los 300 metros de eslora. Hasta fin de año están programadas otras seis dobles escalas y una triple, el 20 de octubre, con la coincidencia en el puerto de “Aida Sol”, “Bolette” y “Norwegian Star”.









Ataques entre Rey la Xunta





Sobre el puerto, la alcaldesa, Inés Rey, pidió ayer a la Xunta que mantenga la inversión de veinte millones de euros que había comprometido para urbanizar la fachada marítima y reclamó no jugar “al chalaneo” con los porcentajes.



Lo dijo después de que la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, reiterase esta semana que la titularidad del suelo debe ser proporcional a la inversión en la urbanización de los muelles. Además, Rey pidió al PP que no mande “mensajes apocalípticos”, y señaló que tanto a nivel local como nacional, los populares no “arriman el hombro” en los momentos de crisis.



Por su parte, la Xunta pidió que la regidora se deje de “faltas de respeto” y facilite el acuerdo con la Autoridad Portuaria. Ayer se celebró una reunión de trabajo interadministrativo. Se acordó que la zona 1 (Batería-Calvo Sotelo) y la zona 2 (San Diego) son muy diferentes en cuanto a plazos, extensión y propietarios del suelo. Por ello, el propio Gobierno local propuso elaborar un plan director para la zona 2 y otro plan de desarrollo urbanístico específico para la zona 1.