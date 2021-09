Paco Liaño: “Los inicios suelen marcar las tendencias de los equipos”

El exguardameta del Deportivo Paco Liaño sigue teniendo al club blanquiazul en su corazón y lo sigue cada temporada.



Este curso, que no ha podido comenzar mejor para la entidad herculina (con pleno de victorias), tiene feliz al excancerbero, que ve al Depor en progresión.







1 Un comienzo liguero soñado



“Está saliendo todo incluso mejor de lo esperado y además creo que con una evolución del equipo. Se empezó muy bien en casa contra el Celta B, no solo por el resultado, sino también por el juego, luego en Tudela lo mejor fue el marcador, sin lugar a dudas, y en Calahorra me pareció ver una evolución en el juego, táctica... Todo son buenas noticias”, indica.







2 Alegría en el entorno deportivista



El exguardameta entiende que, después de muchas campañas de sinsabores, la afición blanquiazul esté contenta de cómo está respondiendo el equipo en esta temporada y cree que es algo normal, siempre y cuando esa euforia no se instale en el vestuario.



“Estamos tan necesitados de buenas noticias que nos aferramos, pero no lo considero malo, ni peligroso. El aficionado tiene que disfrutar con su equipo y exigirle al máximo, es del todo natural. Donde no se puede instalar esa euforia y hay que vivir la realidad del día a día, y así parece que es, es tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores. Hasta ahora hay motivos para estar contentos, pero hasta ahí, fíjate lo que queda. Los comienzo suelen marcar la tendencia de los equipos”, reconoce.







3 No ve al conjunto como favorito



Considera que hay otras escuadras que tienen ese cartel, aunque por entidad el Deportivo vaya a estar, a priori, en todas las quinielas.



“Creo firmemente que lo único que le da al Depor el papel de favorito es su trayectoria, su nombre, su pasado reciente. Pero es que nosotros hemos llegado a esta categoría desde la segunda fase. En este grupo hubo muchos equipos que accedieron porque no fueron capaces de meterse en el playoff y otros lo consiguieron por derecho, por clasificarse entre los tres primeros, como el Badajoz”, aclara. Puntualiza, además, que en cuanto a plantilla “no hereda los veteranos profesionales de años anteriores. Pero eso no quiere decir que renunciemos a defender nuestra característica de equipo aspirante a subir”, matiza.







4 Humildad y trabajo por bandera



No obstante, sí que entiende que, con este comienzo tan prometedor, actualmente al Depor se le vea como uno de los aspirantes al ascenso.



“Ahora todo el mundo lo da por favorito y vale, lo acepto. Si el equipo sigue afrontando los partidos como lo hizo ante el Calahorra, con humildad, con capacidad de trabajo y sabiendo que luego tendremos un plus de calidad donde se deciden los partidos, en las áreas... Son tópicos del fútbol, pero que se cumplen casi siempre”, avisa el meta.







5 Elogios a Ian Mackay por su trabajo



El portero coruñés no ha encajado ningún gol en estas tres primeras jornadas, algo que pone en valor Liaño, así como su desempeño bajo palos.



“El fútbol es un trabajo colectivo, pero, llevándolo al tema de portero, con Mackay podemos contar con los dedos de las manos las intervenciones que ha tenido que hacer en estos partidos, pero cuando le ha tocado siempre ha respondido y eso tiene, si cabe, más mérito. No es fácil el no perder la concentración, pero en este sentido juega a favor de Mackay la veteranía y el comprender cuál es su papel en este equipo, que además le toca jugar a grande, porque en esta categoría el Depor tiene que jugar a grande”, apostilla.







6 El Badajoz, una buena piedra de toque



“Los que les pasó el año pasado fue un fracaso, tal y como les fue la temporada, el no ascender, el quedarse a las puertas… Con las dudas con las que va a llegar, por el tema de la propiedad, este equipo llega con el objetivo prioritario de ascender y de quedar primero de grupo, lo tengo clarísimo”, zanja el guardameta.