Xunta y Ayuntamiento chocan en la urbanización de los muelles

A pesar de los avances de cara a los acuerdos para la fachada marítima de la ciudad en la zona 1 (muelles de Batería y Calvo Sotelo) Ayuntamiento y Xunta mantiene fuertes diferencias en lo que se refiere a sus aportaciones para la urbanización. La Xunta considera que debería abonar la parte proporcional a la superficie que va a adquirir (20%), mientras que el Ayuntamiento cree que el aporte del Gobierno autonómico debe ser el mismo al que se había comprometido cuando pretendía adquirir el 51% de los muelles de la zona 1.



La Autoridad Portuaria acogió ayer una reunión entre Puerto, Xunta, Ayuntamiento, y Puertos del Estado (en la persona de Pilar Parra, directora corporativa), a instancias de esta última, después de que Xunta y Ayuntamiento celebraran una reunión con el Puerto por la que acordaron la adquisición de la zona 1: el 75% para el Ayuntamiento, el 20% para la Xunta y el 5%, para el Puerto a cambio de 14, cuatro y un millón de euros, respectivamente a pagar en anualidades hasta 2035.



Mañana se celebrará una nueva reunión en la que estarán presentes el resto de las entidades implicadas (la Diputación y ADIF). De momento, la Xunta impulsa un convenio marco de colaboración por lo que los firmantes acuerdan desarrollar los espacios tanto de la zona 1 como de la 2. En ese mismo convenio se incluirán los porcentajes de inversión en urbanización. Vázquez asegura que los articulos 104 y 115 de la Lei do Solo de Galicia, las inversiones de urbanización deben ser acordes a la titularidad de los terrenos. “O Concello ten que ser coherente”, declaró la Conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez,





Definición





En la reunión de mañana también se avanzará en la definición de los procesos que afectan a la zona 1, la más inminente (a medio y largo plazo) y también se estudiará el enfoque en la zona 2 (San Diego). La primera zona está muy definida: será una especie de prolongación de los jardines hasta el mar, sin viviendas ni grandes obras. Pero San Diego es muy distinto, allí existe la posibilidad de construir vivienda al mismo tiempo que se mantiene la actividad pesquera.



En cuanto a la zona 1, queda por ver cómo se gestionará (se planta la creación de una oficina para su desarrollo). “Son aspectos que parecen puntuais pero conforman o marco xeral de traballo. Era importante esta xuntanza”, aclaró el concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada insiste en que la Xunta “podría manter perfectamente ese esforzo inversor” previsto en la urbanización de los muelles. Por su parte, Vázquez pidió al Ayuntamiento agilidad para poder optar a los fondos europeos Next Generation, que permitirían costear parte de la urbanización de los muelles.



Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, consideró fructífera la reunión de ayer para fijar el marco de relación entre administraciones para crear el marco de los documentos técnicos. Será Fernández Prado el encargado de redactar el convenio de la compra de los suelos, se creará una comisión puerto-ciudad con representantes de las entidades reunidas ayer para desarrollar la zona 1 así como la creación de una oficina propia del proyecto para trabajar con funcionarios propios.



Conviene recordar que esta operación se realiza, entre otros motivos, para sanear las finanzas de Puerto, que arrastra una deuda millonaria por la construcción del Puerto Exterior con el Estado. Sobre este punto, Prado recordó qeu el protocolo será una garantía para que Puertos del estado “suavice” las cuotas: “Si hoy tenemos que pagar tres millones de euros al año, lo rebajaría hasta 2035”.



Desde la Marea Atlántica lamentaron que el “PP e PSOE non parecen ter interese en respectar os acordos plenarios” por su presunta renuncia a reclamar la condonación de la deuda. “En lugar diso, ponse sobre a mesa un acordo que lastra as arcas municipais ata 2035”, denuncian