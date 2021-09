Borja Jiménez: “Ganar fuera es muy positivo, pero queda mucho”

Borja Jiménez compareció feliz ante los medios de comunicación desplazados a La Planilla tras la victoria ante el CD Calahorra, pero admitió que el marcador estaba por encima de lo visto en el campo.





1. Partido trabajado en La Planilla

“Al final sabemos que la categoría va a llevar a partidos muy igualados. Por el resultado parece que hemos sido superiores, tan abultado y puede que no sea la realidad. Fue un partido muy trabajado, tuvimos que hacer muchas coas bien para ganar, sumar siempre es positivo, y mas fuera de casa. Hay que seguir trabajando, que queda mucho”, aclaró.





2. Mejorando duelo a duelo

Cree que cada jornada el Depor sigue yendo a más. “Hay que ir mejorando, todavía queda mucha temporada, el equipo va haciendo cada vez más cositas, se adapta a mas registros fuera de casa. El margen es amplio, hay que ser cautos, porque llegará el día en que las cosas no estarán bien y en ese equilibrio estará la capacidad de hacer un buen año”, afirmó el técnico.





3. Un curso exigente y difícil

Volvió a recordar que la temporada será complicada. “Hay que sufrir, el año va a ser un sufrimiento, va a haber pocos días como el del Celta B y hay que adaptarse. El equipo que mejor sepa sufrir, controlar los momentos malos... Perderemos dos partidos sin saber por qué y mantener la calma nos ayudará a mantenernos arriba”, aseveró.





4. Relativizar triunfos y derrotas

Pidió, además, relativizar tanto las victorias como las derrotas. “El día que perdamos estaré aquí con vosotros, sonreiré menos, pero hay que darle tranquilidad. En el fútbol hay dos equipos que salen a ganar y solo gana uno. Que el equipo se adapte a diferentes registros, que haya mejor dirección en las transiciones, que el equipo introduzca conceptos y vaya mejorando”, exigió.





5. Paciencia y calma con Noel

También volvió a pedir paciencia y calma con Noel, que fue el autor del último y tercer tanto de los coruñeses: “Le he dicho ‘sales diez minutos y haces gol’. Tiene frialdad en el área, pero paciencia. Lo dije, hay que tener paciencia y que siga haciéndolo bien”, indicó.





6. Pendientes de su renovación

Sobre su renovación, que no está aún cerrada, admitió que bajo su punto de vista debería seguir y aseguró que no creía que fuese a estar mejor en otro club. “Es un tema muy personal suyo, hasta donde sé está muy contento aquí. No va a estar mejor que aquí, es una opinión mía: está en su ciudad, su club, ahora está en esta categoría, pero ojalá luego no lo esté ¿Dónde va a estar mejor Noel que aquí? Esperamos no hacer seis preguntas de Noel y hacer solo una, que seamos pacientes con él”, deseó.





7. Feliz con el rendimiento global

Aunque destacó la importancia de que los tres delanteros marcasen, puso en valor también jugadores que fueron titulares de inicio y cumplieron.





“Contento con que hagan goles ellos, contento de que Aguirre regale gol y medio. También destacaría el partido de Rafa (de Vicente). No había participado e hizo un partido muy bueno, además del partido de toda la línea defensiva... Los delanteros tienen que hacer los goles, para eso están, les va en el salario”, aclaró.





8. Compresión con los árbitros

El CD Calahorra se quejó de fuera de juego en el tanto de Miku, algo que no vio así Borja Jiménez, que aún así pidió comprensión con el colectivo arbitral, porque su trabajo es complicado.





“No es fuera de juego, venía (el balón) de un jugador del Calahorra. No voy a hablar nunca o casi nunca (de los árbitros). Tenemos que ayudarles, es un colectivo al que siempre le tiran piedras, hay que colaborar con ellos, son humanos, y a veces estarán mas acertados que otras”, comentó el preparador blanquiazul durante la rueda de prensa que concedió en La Planilla.