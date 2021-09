Mario Soriano promete trabajo, inteligencia y técnica

Mario Soriano cerró la lista de movimientos del Deportivo en el mercado y también la ronda de presentaciones. El joven futbolista blanquiazul aterriza en A Coruña cedido por el Atlético de Madrid hasta la conclusión de la temporada con doble objetivo: el ascenso como deportivista y crecer como jugador después de haber debutado con el conjunto colchonero la temporada pasada en Copa del Rey.









1 Primeros días en el Deportivo y A Coruña

Confesó que se encuentra “muy bien” en el Deportivo. “Desde el primer día me han acogido muy bien tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Estoy súper contento, por ahora va muy bien todo y a ver si sigue así para tener un gran año”, deseó.

Nació en 2002, unos días después de que el Deportivo lograra el Centenariazo. No vivió los mejores años del equipo heculino, pero tiene claro su grandeza.

“Es un club histórico. Desde el primer día que me dicen de la posibilidad de venir, no me lo pienso. Sé que el Depor tiene una Liga, también ha sido muy importante en la Champions, ha sido un equipo que cuando estaba en Primera siempre daba guerra. En Riazor todos los equipos grandes lo pasaban mal”, explicó.





TUDELA

No favorecía el campo, pero en esos escenarios puede darse el ascenso





2 En el banquillo en el Ciudad de Tudela

La semana pasada llegó y entró en una convocatoria, pero no tuvo minutos en el Ciudad de Tudela. “Vi al equipo muy bien. Fuimos a un campo complicado y competimos muy bien. En ese campo era difícil, jugar, el césped no estaba bien y creo que en esos campos es donde el ascenso puede darse”, argumentó.

Fue ese Depor camaleónico que quiere el técnico. “Hay que saber competir en todos los campos. En Riazor tendremos la ventaja de la afición, el césped; en Tudela el campo no nos favorecía par tener el control del balón y del partido. El balón parado marcó la diferencia y supimos defender”, dijo.

En el Deportivo prometió “trabajo y sacrificio. A nivel individual, también aportaré inteligencia, mucha técnica, habilidad... pero sobre todo que trabajaré como todos para aportar mi granito de arena”.

Llegó en condiciones de jugar. “Estoy muy bien, el otro día no se dio la situación de debutar, pero hay que estar con todos. Es normal que no haya jugado. Era un partido difícil y competido, con mucho balón por arriba. Cuando el míster me ponga, tengo que hacerlo como yo sé”, sostuvo.



3 Las expectativas y la ‘ayuda’ de Calavera

El futbolista del Deportivo se marcó como objetivo a nivel personal “crecer como jugador” y “colectivamente” contribuir al ascenso, que “es importante para el Deportivo.

En el equipo se ha reencontrado con Josep Calavera, que también ha llegado cedido por el Atlético. “Aportó esa ayuda. Con Calavera me llevo súper bien después de haber estado juntos año y medio en el Atlético. Tenemos una buena amistad y su presencia en el equipo me ayudó para venir aquí”, comentó el futbolista blanquiazul, que competirá por la titularidad con jugadores como Juergen Elitim, que destacó en las primeras citas.