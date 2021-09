Galicia va camino de pasar la quinta ola

No ha sido nada fácil, pero Galicia por fin puede considerar que ha superado la quinta ola del coronavirus. Es cierto que todavía hay en los hospitales muchos pacientes que lo están pasando mal y también es verdad que muchos de ellos son jóvenes, un grupo que prácticamente se consideraba inmune a la enfermedad. Pero la realidad es que en un mes se ha pasado de registrar unos mil contagios diarios a tener ahora ciento sesenta. Y, en esta situación, Xunta y hosteleros parecen haber alcanzado un acuerdo sobre el funcionamiento del sector en caso de que se registre una nueva ola (algo que no hay que descartar) y que, en todo caso, permitirá que los establecimientos puedan seguir funcionando a no ser en situaciones particularmente graves. Falta la aprobación del comité clínico, pero, entre las novedades incluye la reapertura de las barras a criterio de los propietarios que, además, contempla dos situaciones, una de nivel medio y otra de seguridad máxima en la que las medidas serán más restrictivas, pero siempre con los locales funcionando, lo que, sin lugar a dudas, supone un gran alivio para un sector muy golpeado por la pandemia.