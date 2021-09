Un inicio al alcance de tres equipos Depor, Rayo Majadahonda y Real Unión

El Deportivo lleva un pleno de victorias en las dos jornadas que se han disputado en Primera Federación. Podría considerarse algo poco relevante, pero lo cierto es que en el Grupo I solo tres equipos, el coruñés, el Rayo Majadahonda y el Real Unión de Irún, han sido capaces de imponerse en las dos fechas que se han celebrado en la categoría de bronce.



La igualdad es máxima en la nueva división del fútbol español, también en las categorías superiores. En Segunda División, por ejemplo, solo Huesca, Almería y Ponferradina se anotaron dos triunfos en otros tantos partidos, mientras que en Primera, a esas mismas alturas de curso únicamente el Sevilla y el Atlético de Madrid habían logrado seis puntos de seis posibles.



En el caso de la máxima categoría, ningún equipo ha podido enlazar tres victorias, mientras que en Segunda solo alcanzó esa cifra la Ponferradina, que sucumbió en el cuarto partido del curso.



En el grupo del Deportivo, habían conseguido ganar el primer triunfo, además de los blanquiazules, otros siete equipos: Badajoz, Rayo Majadahonda, Real Unión de Irún, Unionistas de Salamanca, Racing de Santander, San Sebastián de los Reyes y Bilbao Athletic.



De todos ellos, repitieron triunfo únicamente el Depor, el Rayo Majadahonda y el Real Unión.



En el segundo grupo, se habían impuesto en la primera jornada seis equipos: Albacete, Villarreal B, Atlético Baleares, Balompédica Linense, Andorra y Alcoyano.





GOLES

Mackay es uno de los pocos imbatidos después de dos jornadas





El Baleares se impuso al Albacete de Rubén de la Barrera en la segunda fecha y con pleno de victorias le acompaña el filial del Villarreal.



En el grupo del Deportivo solo hay un equipo que no ha logrado puntuar después de dos partidos, precisamente el rival de los coruñeses el domingo pasado, el Tudelano. Los navarros rozaron el empate en su visita a uno de los gallitos de la Primera Federación, el Racing de Santander, y también pudieron sumar ante los propios deportivistas, pero en ambos casos acabaron sin ningún botín en la clasificación, en la que ocupan el farolillo rojo. En posiciones de descenso están a estas alturas, con un punto, Extremadura, Cultural Leonesa, Valladolid Promesas y Celta B. Hay otros cuatro equipos con un punto: Dux, Racing de Ferrol, Calahorra (próximo adversario del Deportivo) y Zamora.



En el grupo II son dos los equipos que no han puntuado: el colista San Fernando y el Cornellà.



El Deportivo, además, ha mantenido la portería a cero, y eso también es una excepción en la antigua Segunda División B. En su grupo hay otros dos equipos que no han encajado goles. Son, en este caso, el Badajoz y la UD Logroñés. Ambos han sumado cuatro puntos de seis posibles.



El que más goles ha recibido es el filial del Celta de Vigo, que se llevó una manita en Riazor. Aunque no encajó en la segunda jornada, es el más goleado con un tanto más que la Cultural y Deportiva Leonesa.



En el segundo grupo, son tres los equipos que han dejado la portería a cero en dos partidos: el Nàstic de Tarragona, que es sexto con cuatro puntos, el Atlético Sanluqueño y el Sabadell. Esos dos equipos han firmado dos 0-0. El San Fernando CD Isleño es el colista y más goleado (7).