Las trabajadoras del sector de la limpieza votan hoy si aceptan el nuevo convenio

Durante el día de hoy, las trabajadoras del sector de limpieza de edificios de la provincia podrán escoger el convenio por el que se van a regir. CCOO animó la semana pasa al personal a participar en asambleas como la de hoy en el Edificio de Sindicatos para ratificar o rechazar el acuerdo al que se llegó en la mesa de negociación el 30 de julio.





CCOO había señalado que el acuerdo era insuficiente y que quedaba muy lejos de los objetivos recogidos en la plataforma reivindicativa que se formó con otros dos sindicatos. Comisiones considera que el acuerdo no pone en valor el trabajo realizado pro e personal durante la pandemia, sin contar que los incrementos salariales son “ínfimos” porque no garantizan el poder adquisitivo respecto a la inflación, al no haber habido subida en 2020, y un aumento de solo el 1,7% este año, de 1,6% en 2022 y nuevamente4 de 1,7% en 2023.





En el lado positivo, ratificar el acuerdo supondrá la retirada del conflicto colectivo sobre la aplicación del complemento de transporte íntegro “independentemente do tipo de xornada que estipule o contrato”. El sindicato considera que sería una «discriminación» para las trabajadoras a tiempo parcial frente a los que tienen jornada completa.