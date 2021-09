Borja Jiménez: “Por el gol de Lapeña me va a tocar pagar una cena”

El técnico del Deportivo, Borja Jiménez, no podía ocultar su alegría en la sala de prensa del Municipal de Tudela, donde incluso bromeó sobre el gol de estrategia de Lapeña, tras una falta colgada por Juergen, que dio los tres puntos a la escuadra blanquiazul.



“La acción de hoy es una jugada ensayada el sábado por la mañana —relató el preparador abulense— es un corte de Lapeña en una zona de ellos en la que habíamos detectado. Lo peor de todo es que me va a tocar pagar una cena”.



Cuando le preguntaron si cada tanto a balón parado le cuesta una cena, aclaró: “Solo si ganamos”.



“Las acciones de estrategia sirven para desatascar partidos como el de hoy”, subrayó.



“Ha sido un partido condicionado un poquito por el clima, mucho calor, el campo bastante seco, que nos ha costado a los dos equipos enlazar situaciones de continuidad. Ha sido un partido típico de Segunda B. Contentos en un partido completamente diferente al que vimos el otro día y sabiendo que de estos vamos a tener muchos durante el año contra un rival que nos apretó muchísimo”, analizó el estratega deportivista.



“La Segunda B es esto, tener la capacidad de adaptarte a lo que te requiera cada partido. Hemos tenido que defender muchos centros laterales y tenemos laterales como Borja o Trigueros que lo hacen muy bien. Teníamos la tarjeta de Jaime, que nos obligó al cambio. Ha sido un partido de mucho desgaste, tuvimos el arrojo de defender y hemos sabido sacar alguna transición”, señaló Jiménez.



A la pregunta de si tiene el mismo valor el triunfo de ayer que el del pasado domingo, contra el Celta, por el mejor juego que ofreció el cuadro herculino ante el filial celeste, dijo: “Sabe igual de bien porque son tres puntos. Lo que pasó el otro día no es normal en la categoría. Ojalá tengamos más partidos de esos, pero lo normal es sufrir y hemos sabido ser competitivos y sufrir hoy”.



Sobre el cambio del central Jaime en el minuto 52, explicó que “la tarjeta de la primera parte lo condiciona. Entonces, teniendo cuatro centrales del nivel que tenemos, no tenían ningún problema en cambiarlo. Es verdad que hemos hecho muchos cambios en la línea defensiva, que no es lo más normal, pero requería centrales que fueran bien por centros laterales”.



Por último, dijo que los debutantes Alberto Benito y Víctor García “han estado bien”.