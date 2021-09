La Xunta realiza trabajos de conservación en varios tramos del río Lambre

La Consellería de Infraestructuras, a través de Augas de Galicia, se encuentra realizando actuaciones de conservación y limpieza en los tramos interurbanos del río Lambre.



Concretamente, estos trabajos se están desarrollando en el curso del río a su paso por los municipios de Paderne, Irixoa, Miño y Vilarmaior.



Las labores de conservación se están desarrollando en diversos puntos de estas cuatro localidades coruñesas. Así, sumando todas ellas, se está interviniendo en tramos que, en total, suman 5,1 kilómetros de longitud.



Entre los trabajos que está realizando el personal de Infraestructuras y Augas de Galicia están la retirada de árboles y ramas caídas en el canal del río, para evitar atascos.



Una vez acaben esos trabajos de retirada de ramas, el río quedará despejado de la maleza, posibilitando de nuevo que la circulación de las aguas del Lambre, a su paso pro los citados municipios, vuelvan a ser fluidas.





Mejora del dominio hidráulico





Augas de Galicia se encuentra realizando estas acciones en el marco del programa de mantenimiento, conservación y mejora del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa, concretamente en el ámbito territorial Galicia-Norte y en sus zonas de acceso y protección.



Estas intervenciones del departamento que lidera la conselleira Ethel Vázquez contribuirán, según explican desde Infraestructuras, a la mejora de los lechos fluviales, para tratar de alcanzar así las condiciones naturales de los ecosistemas fluviales que favorezcan los aspectos medioambientales y de uso social en el entorno de los ríos.









Betanzos





No son las únicas actuaciones de conservaciones de los ríos de la comarca brigantina que se llevarán a cabo, ya que este mismo fin de semana, el Ayuntamiento de Betanzos anunciaba la adjudicación de las obras de saneamiento que evitarán vertidos al Mendo.



La alcaldesa de Betanzos, María Barral, explicaba este fin de semana que está prevista la reordenación del saneamiento en el margen del río entre los puentes de As Cascas y O Carregal, donde se prevé una inversión de medio millón de euros. Será “unha obra que resulta clave para esta rede e unha das máis importantes levadas a cabo no concello”, apuntaba Barral.



El fin es renovar el colector que se proyecta a lo largo del río Mendo, una instalación antigua deteriorada por el tiempo. La instalación también se vio afectada por las roturas ocasionales causadas por la navegación en este tramo de río desde el puente de As Cascas hasta el final de la ría. Se opta por la renovación, debido a que su mal estado no soportaría arreglos temporales.