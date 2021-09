Laura Boado | “No vas a hacerte la guapa y ya, hay mucho trabajo detrás”

Le presentaron la oportunidad y “dije que sí con los ojos cerrados”. Así, Laura Boado, de la agencia coruñesa Mayve Models, representará a Galicia en el certamen Miss Internacional España, que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife en la semana del 17 de septiembre.



Boado es diseñadora de moda y modelo de patronaje en Inditex, conocimientos que le han servido para una de las partes del certamen, el apartado del traje de gala, que se está confeccionando ella misma. “Quiero que sea algo especial y eso va a ser un punto a favor”, explica Boado, que apela a la originalidad como un plus, “el traje lo he diseñado yo, espero que guste, que vean que estoy metida en el mundo de la moda”. “Va a ser un traje con pedrería, una cosa muy bonita”, detalla la modelo gallega.





Boado explica que hay varios apartados de modelaje más estrictos, de pasarela: uno con el traje mencionado, diseñado por ella misma, otro con el regional y el tercero de bikini. Pero el certamen va más allá: con aspectos de protocolo y un vídeo de presentación, en el que “he estado grabando distintos sitios de Galicia, hablando de mi tierra, su gente, su gastronomía, de mí, de donde trabajo, de mis hobbies y de los deportes, que en mi caso jugué al fútbol toda la vida”, detalla Boado.





Estudios y preparación







Cuando acabó hacer de la selectividad, decidió entre el Derecho y las Ciencias Políticas, decantándose la balanza por esta segunda rama, “porque me encantaba”.Sin embargo, poco más de un año después, se vio más atraída por la moda. “Me considero una persona muy sociable, que necesita estar en contacto con alguien siempre, y cuando hago siempre lo mismo, me canso muy rápido”, por lo que la moda era un mundo perfecto, por su aspecto de “cambio constante, cada semana hay que hacer cosas nuevas”, por lo que descubrió un mundo “en el que encajo perfectamente”.Hace unos meses que entró en la agencia, momento desde el cual surgió la oportunidad de participar en el certamen de Tenerife este mes de septiembre, el primero al que acude.Tiene que compatibilizar la vida laboral con la preparación. “Como trabajo de lunes a viernes, cuando salgo de trabajar intento ir organizando el tema vestuario, cuando llego a casa me pongo los tacones y practico pasarelas, veo vídeos, me informo de lo que está pasando y, básicamente, practicar oratoria”, explica Boado sobre los preparativos de cara a acudir al certamen.





“Es algo bastante complejo, no es “vas al certamen de miss a hacerte la guapa y ya está”. Hay mucha preparación detrás”, explica sobre todo el trabajo que realiza en Mayve Models semanalmente, desde la práctica de pasarela, hasta interpretación, fotografía y oratoria.