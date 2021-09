Noche de incendios en la ciudad: los Bomberos extinguen fuegos en varios contenedores

Las autoridades sospechan que puede haber sido una sola mano la que iniciara todos los incendios que ayer asolaron las calles de la ciudad, sobre todo porque se registraron en la misma zona: en un radio de apenas unos cuantos cintos de metros: la avenida de Finisterre, la ronda de Nelle y Nuestra Señora de Fátima (en la Sagrada Familia) fueron los puntos en los que el incendiario dejó su rastro de humo y fuego, que los servicios de emergencia se apresuraron a extinguir, sin que por el momento se haya podido determinar la autoría.



El primer incidente tuvo lugar en el número 238 de la avenida de Finisterre, y la alarma se declaró a las 01.37 horas. Los bomberos sofocaron el fuego, aunque no pudieron impedir que el contenedor quedara destrozado por las llamas. Conviene recordar que los contenedores de basura se sustituyeron recientemente por otros nuevos, pero estos son de plástico, como los anteriores, así que fueron pasto de las llamas. El siguiente punto fue la ronda de Nelle, a la altura de su cruce con Cardenal Cisneros. Allí además, las llamas afectaron a un vehículo estacionado junto al depósito de basuras. El turismo se vio reducido a unos hierros calcinados antes de que los bomberos pudieran hacer nada, y tuvo que ser retirado por una grúa. La alarma había saltado a la tres y once minutos de la madrugada y los bomberos todavía estaban finalizando los trabajos cuando recibieron otra llamada de la estación de A Grela que les advirtió de que el incendiario había actuado de nuevo.



Esta vez, los contenedores en llamas estaban muy cerca, en la calle de Nuestra señora de Fátima, en la Sagrada Familia. El incendiario se había superado y no eran uno, sino dos los contenedores ardiendo, Pero esta vez, los daños fueron mínimos gracias en parte a la pronta actuación de los servicios de emergencia y en parte, al hecho de que los contenedores estaban vacío, de manera que la basura no pudo actuar como combustible para el fuego.





Antecedentes





No es la primera vez este verano que arden contenedores, siempre por al misma zona. El 18 de julio, al número 15 de la calle de San Pedro de Mezonzo, frente a la entrada del CFIP Paseo das Pontes. Un fuego en un contenedor de basuras provocó una gran bola de fuego que llenó de humo la calle, tizando la fachada del edificio de enfrente. Sin embargo, este suceso tuvo lugar a plena luz del día y a veces se producen accidentes, como cuando alguien arroja una colilla dentro del contenedor y prende en la basura. Hace un año, en marzo de 2020, un vándalo prendió fuego a cuatro contenedores en la calle de nuestra Señora de Fátima. Primero a las once y media y luego, a la una de la madrugada. Como en esta ocasión, tampoco se pudo localizar al vándalo responsable de los incendios. El problema, como señalan los servicios de emergencias, es que el incendiario puede estar ya lejos cuando los testigos descubren las llamas.



Pero durante la noche del viernes al sábado no solo ardieron contenedores. El turno de noche había comenzado su jornada a la una menos diez sofocando el incendio de unos escombros que se amontonaban en el exterior de una nave del polígono de A Grela, en la parcela D-14, en la Quinta Avenida. El material estaba junto un muro de hormigón, por lo que las llamas lo afectaron, aunque no llegaron a dañarlo. Para apagar el fuego, los Bomberos emplearon 2.000 litros de agua y dos vehículos con sus correspondiente dotaciones, los mismos que trabajaron toda la noche.