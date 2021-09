El Tacgal desbloquea la ampliación del Chuac al desestimar un recurso

El Tribunal Administración de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) desestimó ayer el recurso que había obligado a paralizar a mediados de agosto la concesión del contrato para la redacción (tramitación urbanística, anteproyecto, proyecto básico, de ejecución, de expropiación, dirección de obra, control y vigilancia) de la ampliación del Complejo Hospitalario Universitario (Chuac). Desde la Xunta aseguran que no ha supuesto una demora y que en los próximos días se procederá a formalizar el contrato.



El recurso había sido interpuesto por la Unión Temporal de Empresa (UTE) formada por Abalo Arquitectura e Ingeniería SL, Intecsa.Inasara, Arcidc Intentional Design Consultans Gis-Gestión Integral del Suelo contra el expediente licitado por el Servizo Galego de Saúde (Sergas). La Xunta había rechazado su oferta por considerar que el presupuesto era demasiado reducido, por lo que podía considerarse “baja temeraria”. En este caso, el Tacgal considera que no están justificados debidamente los costes salariales de los 41 profesionales que serían contratados.



Pero puede que este no sea el final: contra esta resolución cabe interponer un recurso ante la Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en el plazo de dos meses.



Esta clase de recursos son muy habituales en la administración pública, sobre todo en licitaciones tan importantes como esta, pero a la Xunta le preocupaban posibles retrasos, dado que pretende financiar la obra en gran parte con fondos Next Generation, que exigen unos plazos muy concretos de ejecución.









Primera fase





Solo para la primera fase de los trabajos se prevé un plazo de 24 meses, incluyendo la tramitación ambiental y urbanística. También se procederá a la redacción de los proyectos de ejecución, actuaciones previas preparatorias y las obras de demolición comenzando, previsiblemente, pola demolición del hotel de paciente.



En la siguiente fase, con un período estimado de seis meses, se realizará el proceso de licitación de las obras principales, finalizándose la demolición y algunas de las obras.