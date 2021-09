La pérdida de rutas de Alvedro pone en el punto de mira a Vueling

La fuga de rutas de Alvedro es una constante que se repite desde que estalló la crisis de la pandemia hace más de un año y medio. El último caso no fue menos sorprendente que los anteriores, y es que Vueling decidió esta misma semana prescindir de los vuelos a Valencia durante el invierno para operarlos desde Santiago. Así, a partir de noviembre, la conexión finaliza desde el aeródromo coruñés.



Es la cuarta vez que esto ocurre en los últimos meses. Londres, Bilbao, Sevilla y ahora Valencia. Vueling apuesta una vez más por el aeropuerto de la capital gallega y deja atrás A Coruña. Desde la plataforma Alvedro Vuela Más Alto lo tienen claro: “Es el momento de plantarse con Vueling y ver si hay opción de acuerdo. Si no lo hay, habría que apostar por Volotea, ya que Valencia es una de las rutas básicas para nosotros”.



Fuentes de la entidad aeroportuaria indican que, a día de hoy, “la idea es que Volotea absorba, si no lo hace Vueling, el mercado nacional. Es decir, Valencia, Málaga y Bilbao, como mínimo”. Estas mismas fuentes critican también la gestión de Turismo, y es que “no tiene mucho sentido invertir para que, cuando comienza a funcionar la ruta, pase a ser un puro gasto”.









Moción en el pleno





El PP de A Coruña presentará una moción en el pleno del 9 de septiembre para instar al Gobierno municipal a reaccionar para “evitar el cierre de Alvedro “ ante el goteo constante de pérdida de vuelos y destinos.



“Por la pasividad de una alcaldesa que ha convertido en un despropósito la gestión turística municipal, con caos en la gerencia, y al permitir que Vueling rescindiese el contrato en vez de obligarle a cumplirlo y así evitar llevarse los destinos de Alvedro a otro aeropuerto”, asegura la formación.



“Nos encontramos con que hemos perdido la base operativa de esta compañía en Alvedro y sus más de treinta empleos asociados, que en estos momentos se encuentran en un ERTE; no se ha recuperado la conexión con el aeropuerto de Heathrow; y la compañía no solo no tiene intención de hacerlo a pesar de ser fundamental para el tejido empresarial, sino que ha creado una conexión nueva en Santiago”, añade.



Recuerdan, además, la reducción de vuelos con Madrid, Barcelona, Sevilla, Gran Canaria, Tenerife Norte, Mallorca y Valencia.