Díaz dice que ahora "no está" en su posible candidatura pero que pronto empezará a escuchar a mucha gente

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que ahora "no está" en su posible candidatura en un próxima cita electoral pero sí en "la tarea de construir la gran casa de la democracia" y ha anunciado que, con este objetivo, iniciará "rápidamente" un "proceso de escucha" a "mucha gente".







En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la ministra, preguntada por si encabezará, en las próximas elecciones generales, la candidatura de Unidas Podemos u otro proyecto a la izquierda del PSOE, ha respondido que, ahora no está "es estas".





"Yo creo que ya toda España sabe que no estoy en esas, que estoy trabajando. Soy una mujer bastante decidida y cuando crea que deba hacer esa reflexión, a parte de a mis compañeros y compañeras de Unidas Podemos, la gente que con tanto cariño quiere que me presente a las elecciones, se lo diré a ellos y será la decisión de ellos.





Pero, singularmente, lo haré ante los medios de comunicación", ha dicho.





La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social ha insistido en que "no está en esas" ni cree que es "el tiempo de esto". "No me ocupan ni una parte del día esa realidad", ha añadido.





FUTURO DE LA IZQUIERDA

A su juicio, se debe "levantar el proyecto de país para la próxima década" y, ahora, en algunos ministerios "se trabaja con normas del año 85, del año 87, del siglo XX".





Por ello, ha asegurado que la tarea que le ocupa es "la modernización" del país y "la clave" es "levantar ese proyecto de sociedad alternativa que tiene que ver con la vida de la gente". "No va tanto de posiciones ideológicas como de resolución de los problemas", ha añadido.





Yolanda Díaz ha recordado que la izquierda "siempre estuvo transitando paralelamente con la democracia" y ha apelado a "la gran casa de la democracia".





"La democracia es un país en el que garanticemos los derechos humanos y propiciemos vidas dignas para la gente. Ahí si que estoy. Voy a trabajar, y no va tanto de partidos, ni va de nombres, no va de Yolanda Díaz, va de la gentes", ha señalado.





Según ha explicado, va a iniciar "rápidamente" un "proceso de escucha" "mucha gente" y a "reflexionar mucho" en la tarea de "construir la gran casa de la democracia en este país".





"Y ahí cabe muchísima gente, cabe casi toda la gente, desde las ingenieras a los calafates de cualquier ciudad, la gente maravillosa en la sanidad pública, en la enseñanza, cabemos todas y todas. Ahí sí voy a estar con muchísima ilusión, porque creo que es lo que necesitamos, modernizar nuestro país y ser útiles para la gente", ha precisado.





La ministra ha advertido que esta iniciativa "no va de partidos" sino de un "proyecto colectivo". "Ahí necesitamos toda la savia que tengamos. Esto supone cambiar el modelo productivo, cambiar el modelo económico, las relaciones empresariales, sindicales y de todo tipo. En eso sí voy a estar. Los partidos son prescindibles, pero la gente es la que teje los proyectos colectivos", ha manifestado.