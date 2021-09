La alcaldesa insta al sector turístico a colaborar para situar A Coruña en los destinos internacionales

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se reunió ayer con el sector turístico de la ciudad para presentar, junto al concejal de Turismo, Juan Ignacio Borrego, al nuevo gerente del Consorcio de Turismo, Moisés Jorge Naranjo, los principales ejes de desarrollo turístico y las líneas estratégicas de trabajo para potenciar la ciudad de cara al futuro más próximo en un acto que se desarrolló en las instalaciones de Palexco.



La regidora destacó la importancia de aprovechar esta crisis del covid-19 para salir reforzados y construir conjuntamente una propuesta turística de calidad “que nos sitúe de nuevo en el mapa nacional e internacional mediante una oferta única que atraiga el nuevo turismo que está por llegar después del covid”. En este sentido, Inés Rey afirmó que se tiene que “aprovechar el camino recorrido pero darle un nuevo impulso apostando por la recuperación y consecución de nuevas conexiones aéreas de Alvedro”.



“Contáis con todo mi compromiso y voluntad política para hacer de esta ciudad un enclave turístico de referencia tanto nacional como internacional”, sentenció la regidora.



En esta línea, el nuevo gerente de Turismo apuntó que las líneas estratégicas serán la sostenibilidad turística, la digitalización de los recursos y la profesionalización del sector, teniendo como base el apoyo de la Universidad de A Coruña.



“A partir del lunes mantendremos reuniones con todos los agentes socioeconómicos del turismo de la ciudad para consensuar el próximo plan estratégico de 2022, que tendrá que salir fruto del trabajo de todos”, añadió.



En una entrevista a este periódico a los pocos días de asumir el cargo, Moisés Jorge Naranjo reconoció que “mi objetivo número uno es Alvedro, sobre todo porque hay que empezar a trabajar para darle un protagonismo internacional. Trataremos de recuperar la conexión con Londres y buscar posibilidades en hub internacionales para buscar lugares donde tener enlaces de peso para una ciudad con un tejido económico importante. Luego, poco a poco, me sentaré con todos los sectores para crear producto, segmentar recursos y hacer una promoción a medida”.



En cuanto a la relación con las compañías aéreas, el gerente del Consorcio dijo que “desde el minuto uno me he puesto en contacto con diferentes compañías internacionales para ver las posibilidades de que exploren esta ruta. Vamos a preguntar si este slot desde Heathrow sigue vigente o no. Las compañías están en un momento de crisis y veremos cómo se trata este tema”.



La recuperación de Alvedro es el eje principal, pero otro tipo de turismo, como el de cruceros o congresos, también será primordial. Este, sin embargo, será “gradual, pero no vamos a alcanzar las cifras de 2019 hasta el 2023. La crisis ha afectado a las compañías y a la seguridad a la hora de elegir destino. Las grandes empresas para congresos huyen de eventos que reúnan a muchas personas. Nos venderemos como destino seguro y realizaremos una estrategia conjunta”, confirmó en la entrevista el gerente.