Último día de mercado con deberes pendientes

Esta noche se cierra el mercado de verano en la liga española y la secretaría técnica del Deportivo aún tiene temas pendientes que tratará de resolver en las horas que restan.



En el apartado de fichajes, la entidad blanquiazul trabaja para reforzar el ataque con un extremo y un ‘9’ siempre y cuando aparezca algún jugador interesante y que “mejore” lo que hay en el equipo, según admitió el técnico Borja Jiménez el pasado viernes.



“Si hay buenos jugadores en el mercado, los traeremos; si no, estoy muy contento con lo que hay aquí”, aseguró.



“Buscamos a un jugador de características determinadas. Si no se da, no habrá problema, tenemos plantilla amplia y jugadores jóvenes que están dando el nivel”, explicó.



El entrenador blanquiazul reconoció que está “contento” con el triplete de delanteros, Miku, Quiles y Noel.



“Creo que es difícil mejorar lo que tenemos, pero si hay algo en el mercado y tenemos posibilidad, estará la puerta abierta”, señaló al respecto.



En los últimos días ha sonado el delantero de la Ponferradina Dani Romera, con el que no cuenta el conjunto berciano, que le busca un destino.



El punta almeriense ya estuvo en la agenda del club coruñés el pasado verano.



Romera que actúa normalmente de ‘9’ pero también puede desenvolverse en los extremos, tiene 26 años y ha disputado 229 partidos como profesional, 117 de ellos en la categoría de bronce.









Gandoy y el Coruxo





En el apartado de salidas, cuatro son los jugadores que están pendientes de resolver su futuro, Iago Gandoy, Uche Agbo, Celso Borges e incluso Jorge Valín.



En el caso del mediocampista coruñés, el Coruxo, que jugará en la Segunda RFEF esta temporada, está interesado en hacerse con sus servicios, según adelantó ayer Onda Cero Coruña, y está negociando su posible incorporación.



Jorge Valín, por su parte, no ha podido realizar la pretemporada debido a que se operó la cadera al finalizar la pasada campaña y Borja Jiménez le recomendó salir cedido durante la rueda de prensa del pasado viernes.





SITUACIÓN



“Valín conoce cuál es su situación por parte del club, por parte del entrenador no porque no lo he visto, pero lo recomendable para los jugadores jóvenes es que participen y evolucionen, lo que hoy pueden creer que es un paso atrás, puede ser un paso adelante. Si fuera alguien cercando a cualquier jugador, mi recomendación sería que estuviera en un sitio en el que pudiera participar. Que jueguen donde sea, pero que jueguen, porque si al final no participas cada semana, es fastidiado y la frustración crece, te sientes peor jugador de lo que eres y empiezas a involucionar”, dijo al respecto.



Uche Agbo y Borges, por su parte, no entran en los planes del técnico y deberán resolver su salida o se verán afectados por el ERE.