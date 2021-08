El Ayuntamiento adquirirá el 75% de los terrenos portuarios, la Xunta el 20% y el Puerto el 5% restante

Ayer se celebraba la reunión política a tres bandas entre el Ayuntamiento, la Xunta y la Autoridad Portuaria con la esperanza de llegar a acuerdos sobre el puerto. Y parece que así va a ser, aunque predominan los matices. El primer paso ha sido la aceptación, por parte del Gobierno autonómico de la propuesta municipal de adquirir el 75% de los muelles de Batería y Calvo Sotelo, repartiéndose el 25% restante entre la Administración gallega (20%) y la Autoridad Portuaria (5%).





A la reunión acudieron el presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, y el concejal de Infraestruturas, Juan Díaz Villoslada.





Fue Díaz Villoslada el primero en valorar el encuentro y en señalar que el porcentaje tratado “está aberto a un posible diálogo”. Fernández Prado también quiso tratar este aspecto en dos vertientes: en la primera, “sin dar nombres”, tendió la mano a otras administraciones a invertir en esta adquisición, ya que según él, ninguna de las tres vería con malos ojos ceder parte de sus porcentajes; la segunda, la disponibilidad de fondos del Puerto, aunque señaló que Puertos del Estado no habría puesto objeciones, y aunque así fuera, su 5% lo podría asimilar la Xunta.





Dudas en la urbanización

Pero el acuerdo ya no está tan claro en materia de urbanización, donde los porcentajes se diluyeron en medio del debate. “No que respecta á urbanización, entedemos que as porcentaxes, loxicamente, deben ser proporcionais á titularidade do solo”, apuntaba Vázquez, añadiendo también la oportunidad que supondrá la posibilidad de optar a las nuevas convocatorias de los Next Generation para mejorar el tejido urbano.





Desde el Ayuntamiento la relación entre compra y urbanización debería entrar al debate. “Entendemos que non ten que haber unha relación absolutamente directa entre canto pon o Concello para a adquisición de solo portuario co importe para financiar as obras de adecuación provisional de Batería”, afirmaba Villoslada.





A este respecto, el edil pedía a la Xunta que mantenga su apuesta de invertir en el Puerto, ya que apuntaba que el Ayuntamiento puede plantear compromisos a largo plazo, pero en el corto dependerá de los presupuestos.





A pesar de esta discrepancia, Fernández Prado destacaba la "buena disposición” de las partes, ya que estos no serán puntos que rompan acuerdos.





Aprovechó el presidente del Puerto, además, para anunciar la licitación de contratos relacionados con el tren a punta Langosteira, además de relatar avances en el convenio, cuyo borrador espera tener listo el próximo mes de septiembre. "El tren va en buen camino”, aseguraba.