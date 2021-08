Touriñán, Carlos Blanco, Luis Piedrahita y Lucía Veiga llenan de humor el parque de Bens

El nuevo ciclo Comicamente, impulsado por Con de tres pés, Etiqueta Negra y Ainé Producións con el apoyo de la Xunta, lleva mañana sábado al parque de Bens a los humoristas Xosé A. Touriñán, Carlos Blanco, Luis Piedrahita y Lucía Veiga.





Habrá dos pases (19.00 y 22.00 horas) y la pinchadiscos Russinha pondrá la música en directo. Las entradas pueden adquirirse a través de comicamente.gal y de ataquilla.com.





“O obxectivo é levar o humor galego a doce concellos da comunidade ata mediados de setembro. O proxecto, enmarcado na programación do Xacobeo 21-22, súmase ás iniciativas postas en marcha pola Xunta co obxectivo de contribuír á reactivación do sector cultural”, destaca la Xunta.





David Amor, Oswaldo Digón, Marta Doviro y Marita Martínez son otros participantes del ciclo.