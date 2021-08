Riazor aspira a 13.000

La temporada pasada, el Deportivo apenas pudo contar con uno de sus fuertes, la afición. En pocos partidos pudieron acceder al campo y el aforo, además, fue mínimo. Esta temporada, el conjunto coruñés, al menos por ahora, tampoco podrá contar con toda esa masa social que tiene, pero, al menos, sí estará representado en los encuentros una parte importante del deportivismo. Queda por definir exactamente cuántos.





La primera cita será este domingo y, a golpe de martes, desde el Gobierno autonómico, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña advirtió de que la posibilidad de que el fútbol no profesional siga el mismo camino que el de Primera y Segunda División.





En este sentido y, con respecto a los partidos de fútbol previstos para este fin de semana en la Comunidad, la postura de la Xunta es que los aforos de campos como el Abanca-Riazor “tengan cierta homogeneidad” con los de la liga profesional, que por ahora están en el 40 %, aunque el porcentaje será revisado.





Hasta el anuncio del conselleiro, el Deportivo trabajaba con un aforo de 5.000 aficionados en la grada del estadio blanquiazul. Con esa cifra en mente, aunque con el deseo de ampliarla, el club abrió el periodo de prerreserva de localidades en exclusiva para los que hayan retirado sus carnés para la temporada 2021-22.





Ahora, está a la espera de conocer definitivamente el aforo del que dispondrá en el partido ante el filial del Celta de Vigo, con que el que estrenará la Primera RFEF, pero ya trabaja con esa cifra del 40 por cien de aforo que se ha aplicado en Balaídos y el Anxo Carro.





En todo caso, la entidad deportivista ronda los 15.000 abonados, por lo que no todos tendrían asiento en Riazor este fin de semana aun en el caso de que la Xunta aprobara definitivamente un aforo del 40 por cien para Riazor.





El municipal herculino tiene un aforo en condiciones normales que ronda los 32.000 aficionados, por lo que el 40 por cien serían algo menos de 13.000. Aunque no habría localidades suficientes para todos los socios, tal vez sí pueda cubrir el Deportivo la demanda para este primer partido en función del total de abonados que soliciten su entrada para ver el debut de Borja Jiménez en el banquillo de Riazor en un equipo que presenta numerosas caras nuevas.





Como ya adelantó esta semana el Deportivo, no se podrá acceder al estadio solo con el carné de temporada sino que será obligatorio solicitar y tener entrada. Solo podrán solicitar entrada, sin coste, las personas socias del Deportivo 2021-22 que hayan renovado su carné antes de este jueves a las 12. La posibilidad de tener entrada debe gestionarse, exclusivamente, a través de reservas.rcdeportivo.es. Los abonados que renueven (por ahora no hay posibilidad de nuevas altas) su abono estos días deberán esperar, al menos, 12 horas antes de hacer la petición de entrada para que su abono renovado aparezca en el sistema de reserva de entradas como autorizado a poder solicitar una localidad.





Una vez cerrado el plazo de solicitudes y conocido el aforo definitivo del estadio para el partido, se notificará personalmente a cada persona peticionaria de entradas si dispone o no de ella y del procedimiento, cien por cien telemático, para poder recibirla, así como de todos los detalles para poder hacer uso de la misma para el Depor-Celta B.





A los que no puedan acudir a Riazor les quedará la opción de ver al Deportivo a través de la televisión, en este caso con la retransmisión que ofrece Footters, ya que la televisión autonómica no ha anunciado el partido al no tener, a día de hoy, acuerdo con ese operador.





Todas las personas que ya han renovado su carné para la temporada 2021-22 pueden beneficiarse de un descuento de 20 euros en la cuota anual de esa plataforma que tiene los derechos de la Primera Federación si introducen su ID de socio del Deportivo. En ese caso, además de los partidos del conjunto coruñés podrán acceder al resto de los encuentros de la categoría de bronce así como de otras divisiones nacionales y fútbol internacional que entran dentro de esa plataforma que la temporada pasada suscitó críticas.





Footters ha explicado que cada jornada tendrá un partidazo que retransmitirá con seis cámaras, y el resto, con cuatro. Este viernes, en la primera jornada, los dos partidos que abren la competición también contarán con esa media docena de cámaras.