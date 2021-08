Hace 25 años: Un comando itinerante de ETA puso las bombas en Galicia

El periódico del 23 de agosto de 1996 abría su edición con los coletazos de la bomba de ETA descubierta el día anterior en la Alameda de Santiago, que fue puesta por un comando itinerante, y vía libre para el túnel de la ronda de Outeiro.









Un comando itinerante de ETA cometió los últimos atentados en Galicia

Un comando itinerante de ETA formado por dos personas jóvenes, posiblemente con mochilas, es la hipótesis principal que barajan los equipos de investigación de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre la autoría de los paquetes explosivos hallados el pasado jueves en Baiona y Santiago. El delegado del Gobierno en Galicia, Juan Miguel Diz Guedes, aseguró ayer que la investigación policial sigue en marcha y aunque se negó a facilitar información técnica sobre los dos artefactos, alegando medidas de seguridad, no cuestionó en ningún momento que la mano de ETA estuviera detrás de ambos intentos de atentado. Diz Guedes pide a los ciudadanos que informen a la Policía sobre personas y objetos extraños y que en ningún caso manipulen paquetes sospechosos.









El presidente del Constitucional fue homenajeado en su Cedeira natal

Emoción, palabras de agradecimiento, constantes referencias a la democracia, a la tolerancia y al pueblo cedeirés fueron algunas de las notas predominantes ayer en el acto de entrega del título de Hijo Predilecto de Cedeira al presidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo, en un homenaje que él interpretó como el reconocimiento público de un pueblo a los valores representados en la Carta Magna: libertad, igualdad y pluralismo.









La ronda de Outeiro, lista para albergar el túnel

La empresa que está realizando los aparcamientos de la ronda de Outeiro ha dejado todo a punto para que se pueda construir en cualquier momento el túnel subterráneo que confluirá con la avenida de Finisterre. Si en toda la zona bajo la que se distribuyen las plazas de los "parkings" está echándose la capa de asfalto sobre una estructura de hormigón, que hace de tejado de los aparcamientos, en un tramo --entre los quince metros anteriores y los quince posteriores al entronque con la calle Alcalde Lens-- se ha dejado una capa de tierra entre el hormigón y el asfalto para que, una vez que se inicien los trabajos de construcción del túnel, no sea necesario levantar el techo de los aparcamientos.





Los "camellos" vuelven a operar en las torres 5 y 6 de El Birloque

Suena a disco rayado, pero la canción continúa siendo igual de dolorosa. O más. Tras siete meses de ausencia, los "camellos" han vuelto a convertir las torres de El Birloque en su mercadillo particuar. Los vecinos apuntan a varios individuos como reactivadores del punto negro: "Han salido de la cárcel tres personas de una misma familia que se dedican al 'tráfico' de toda la vida. Después se han sumado otros 'camellos' menos conocidos y, en apenas un mes, la situación vuelve a ser insostenible", denuncian los vecinos que, temerosos, optan por el anonimato.





Milovanovic explota

John Benjamin Toshack decidió a principios de semana otorgar los dorsales de cara a la próxima temporada. Están todos, excepto el yugoslavo Branko Milovanovic y el madrileño Pedro Riesco. Riesco ya tenía, a la vista de sus declaraciones, asumido su futuro. Sin embargo, Branko Milovanovic explotó ayer, una vez concluido el entrenamiento, y habló largo y tendido sobre su situación actual. Milovanovic dijo sentirse "dolido" por la decisión del entrenador del Deportivo: "Pertenezco a esta plantilla y no puedo estar al margen de ella. No entiendo en absoluto la postura de Toshack y, la verdad, me dolió su decisión de dejarme fuera".