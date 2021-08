Borges entra en el ERE y también en una convocatoria

El internacional costarricense Celso Borges entró ayer en la lista de convocados para el penúltimo encuentro amistoso del Deportivo esta pretemporada, ante el Arenteiro, a pesar de figurar en el Expediente de Regulación de Empleo que ha aplicado el club.





El día después de que se le comunicara su inclusión en el ERE, Borges figuró en la convocatoria de su técnico, que le había descartado en el anterior amistoso, ante el Real Madrid Castilla y que tampoco le dio protagonismo frente a la Ponferradina en el Trofeo Teresa Herrera.





El único partido en el que Borges había tenido minutos esta temporada fue el que midió a los coruñeses con el Bergantiños unos días después de que se sumara a la pretemporada del Deportivo tras haber competido con la selección de Costa Rica en la Copa de Oro, en la que fue seleccionado en el once ideal del torneo.





En la relación no figuró el otro jugador que fue incluido en el ERE, el centrocampista nigeriano Uche Agbo. El Deportivo intentó darle salida antes del Expediente, pero no se pudo concretar. Tenía propuestas de Segunda División que no fraguaron a tiempo a pesar de que el club le dio varios permisos para cerrar un cambio de equipo en el mercado estival, al igual que a otros futbolistas que formaban parte de la plantilla.

Es probable que tanto el tema de Borges como el de Uche acaben en un litigio contra el club toda vez que entienden que la actual propiedad ya era consciente de sus condiciones contractuales cuando firmaron por la entidad deportivista.





El internacional costarricense afronta su segunda etapa en el Deportivo, que le firmó un contrato de larga duración la temporada pasada con la intención de que se retirara como blanquiazul, pero su rendimiento en Segunda B y las pérdidas con las que cerró el club el ejercicio contable, han llevado a la entidad blanquiazul a prescindir de él.





Borges se fue de vacaciones este verano con el objetivo de volver al Deportivo para jugar en Primera Federación, pero el club ha decidido que cambie de aires.





En su país hay clubes interesados en que regrese, aunque es probable que el futbolista se plantee otras opciones para una carrera que esperaba acabar como deportivista y seguir después vinculado al club en otra parcela.





La ficha más alta de la plantilla, tras la rescisión de Diego Rolan y Fede Cartabia, la tenía el nigeriano Uche Agbo.





El Deportivo, además, rescindió esta semana los contratos del uruguayo Diego Rolan, el argentino Fede Cartabia y el madrileño Keko Gontán. Los del jugador suramericano y el centrocampista ofensivo de Brunete se acordaron poco antes de que el club formalizara el ERE para Celso Borges y Uche Agbo.