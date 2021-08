Los recortes de profesorado y transporte en el CEIP Vales Villamarín llegan al Parlamento

El BNG, de la mano de la diputada Mercedes Queixas, ha trasladado al Parlamento de Galicia una batería de propuestas sobre los recortes en el profesorado y en el servicio de transporte del CEIP Vales Villamarín de Betanzos, alegando que el próximo curso el centro dejará sin cubrir tres plazas de docentes.





“De non cubrirse este estes postos, os nenos de Infantil carecerán de mestre de Inglés, en Primaria faltará un titor e mestre de Educación Física e, o que é máis preocupante, deixa de cubrirse unha praza de Pedagoxía Terapéutica”, explica la portavoz del BNG brigantino, Amelia Sánchez.





Añaden que sin estos profesionales “resultará moi complicado comezar o curso académico e, nomeadamente, atender o alumnado con necesidades educativas especiais” y critican, también, la conversión de tres líneas de transporte escolar en líneas integradas. “Estas liñas que dan servizo ao centro (en concreto as liñas número 2, 7 e 8) van pasar a ser liñas de transporte integrado, un feito que non garante unha praza no transporte colectivo para o alumnado excepcional, que dificulta a súa atención por parte das coidadoras que cobren as rutas e que fai que nenos desde os tres anos teñan que convivir con outros usuarios, coa problemática que isto leva consigo”, apuntan.





Obras en Cambre

Por otra parte, el CEIP Torrente Ballester de Cambre comenzará el próximo curso escolar con una zona de juegos totalmente renovada.





El Gobierno de Óscar García Patiño anunció ayer que acaba de concluir el proyecto de actualización de esta área, que incluyó, entre otras medidas, el cambio de pavimento por uno de caucho, la instalación de nuevos juegos anclados y la colocación de uno a mayores para aumentar la capacidad de usuarios en esta parte del patio escolar.