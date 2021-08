El Depor se une a la puja por el delantero Sergio Benito

El Deportivo aguarda la llegada de un delantero para completar la línea de ataque con Alberto Quiles, Miku y el canterano Noel, que está haciendo la pretemporada con el primer equipo aunque lo normal es que después siga a caballo entre las categorías inferiores y la plantilla que dirige Borja Jiménez.



En la diana blanquiazul está para esa posición de vanguardia el jugador del Valladolid Sergio Benito, tal y como adelantó Onda Cero.



Al futbolista le seduce el proyecto del Deportivo, pero tiene otros equipos interesados en contratarle.



Los deportivistas ya han ganado una batalla a clubes del fútbol de plata recientemente y en circunstancias similares, la de Carlos Doncel, así que sus opciones de llevarse a Sergio Benito son reales por más que de nuevo tenga que lidiar con el Málaga. A la puja por el atacante que no entra en los plantes de Pacheta en el primer equipo pucelano se ha sumado el filial madridista.



Sergio Benito puede ocupar una de las fichas de menores de 23 años, ya que tiene 22. Se formó en el Rayo Vallecano y el Real Madrid. Los vallecanos le tuvieron presente en convocatorias del primer equipo en la temporada 2017-18 y en la 2020-21. No llegó a debutar en partido oficial como franjirrojo.



Como jugador del Rayo cogió experiencia en Segunda División B con el Barakaldo en la temporada 2018-19 y con la Cultural y Deportiva Leonesa en la campala 2019-20. Al Valladolid llegó el curso pasado para reforzar a su filial, con el que disputó 21 partidos y anotó seis goles en la categoría de bronce, rendimiento que no pasó desapercibido para el técnico del primer equipo, el exdeportivista Sergio González Soriano.



De la mano del excentrocampista blanquiazul, Sergio Benito debutó en el fútbol profesional la temporada pasada. Jugó cinco partidos, cuatro de Copa del Rey y uno de Primera División como jugador pucelano. En Segunda División B totalizó con Barakaldo, Cultural Leonesa y Valladolid Promesas 70 partidos (3 más de promoción de ascenso), 38 como titular, y anotó 17 goles.



Aportó otros tres tantos a la Cutural en la Copa del Rey de la temporada 2019-20, uno de los cuales. Con uno de ellos ayudó a remontar la eliminatoria con el Huesca y con otro, en la prórroga, eliminó al Atlético y dio una de las campanadas de aquella edición.