Escasa pegada en ataque y falta de contundencia atrás

La falta de contundencia en las áreas, con serios problemas para materializar las ocasiones en ataque y despistes y errores de colocación en defensa, quizá son los principales lunares del Depor de Borja Jiménez durante la pretemporada.



El cuadro coruñés, incapaz de ganar en sus tres últimas pruebas, tan solo ha vencido un partido con suficiencia (el 0-4 ante el Viveiro), mientras que en el resto de choques le ha costado ver portería y ante el Racing Villalbés, el Bergantiños y la Ponferradina no consiguió mantener su portería a cero, a pesar de que los rivales tampoco llegan con claridad al área blanquiazul.





números

El cuadro coruñés ha marcado dos goles en los tres últimos duelos





El equipo coruñés controla los partidos. La posesión ha sido suya en la mayoría de los amistosos y manda en la zona ancha del campo, pero ese dominio apenas se transforma en ocasiones de gol.









Laterales





Las bandas son de lo mejor que ha exhibido el equipo herculino en los cinco primeros amistosos. Héctor y Diego Aguirre han sido puñales por el costado izquierdo. El pucelano marcó uno de los cuatro tantos del conjunto blanquiazul frente al Viveiro, mientras que el toledano protagonizó varias de las ocasiones más claras durante el duelo del pasado domingo con el Real Madrid Castilla.



Por la derecha, Trilli ha demostrado estar preparado para asumir la titularidad, aunque los despistes en el repliegue le han costado algún susto.









William de Camargo





El brasileño William de Camargo fue uno de los nombres propios del último encuentro. El brasileño asumió el peso del ataque, encaró y buscó romper por la izquierda, donde se siente más cómodo. En la primera parte sirvió dos buenos pases a Menudo, mientras que en la segunda rozó el gol tras una gran acción personal en la que sentó a un defensa blanco.









Falta un ‘9’





Miku está más fino que la pasada pretemporada y Quiles es uno de los jugadores más destacados de la pretemporada. El onubense se siente cómodo por detrás del punta, le gusta caer a las bandas y no tiene problemas en bajar unos metros para buscar el balón, pero no es un ‘killer’, pese a los tres tantos que ha marcado hasta ahora. De hecho, el club busca completar el ataque con un ‘9’ antes del cierre del mercado.



El canterano Noel ha dejado muy buenas sensaciones y puede ser un futbolista interesante a medida que vaya creciendo durante el curso.



De momento no ha aparecido un jugador que asuma el peso ofensivo y demuestre un olfato goleador importante.



Dos tantos ha anotado el Depor en los tres últimos encuentros. Uno ante el Bergantiños, uno contra la Ponferradina en el Teresa Herrera y ninguno frente al Real Madrid Castilla.









Imprecisiones





Nombres como De Vicente, Menudo o Calavera han ido de más a menos durante la pretemporada. El catalán se mostró demasiado impreciso en el pase el pasado domingo. Errores que costaron varias contras peligrosas. El sevillano ha brillado más cuando ha actuado de mediapunta que como interior.