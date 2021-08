Cinco propuestas asiáticas (para todos los bolsillos) para empezar bien la semana

Los lunes son menos lunes si después de trabajar te vas a un asiático a cenar. En A Coruña existe un amplio abanico de posibilidades gastronómicas para los amantes de los sabores orientales que se adaptan a todos los gustos y bolsillos y con los que se puede cambiar de continente y disfrutar de los sabores más puros. Tailandia, China, Japón, Vietnam, los sabores asiáticos son tendencia en la ciudad. Gastroideal ha recorrido algunos de los más conocidos.

Restaurante Simbo (C. de las Cigarreras, 19)

El chino por excelencia de Cuatro Caminos que lleva más de 20 años deleitando el paladar de los amantes de la cocina asiática. Su carta recorre la cocina tradicional china con opciones veggie y gluten free. Con opciones para comer en local, take away y delivery la experiencia en Simbo mantiene siempre la misma esencia: sonrisa, alegría, naturalidad, calidad, sabor y buena energía. Los fines de semana es mejor reservar para poder disfrutar de su carta en la que no puede faltar el cerdo agridulce, el pato a la naranja o su delicioso Hot-Pot.









Thai Market (Avenida Marina, 25)

La comida Thai es además de deliciosa una de las más saludables. En Coruña, Thai Market -situado en La Marina- es todo un referente en el que no faltan un amplio abanico de posibilidades de noodles. El Pad Thai (deliciosa combinación de noodles de arroz, salteados con tofu, huevo, zanahorias, cebolla, brotes de soja, lima, chily, pollo y tamarindo) es siempre acierto seguro. Imposible resistirse a los mochis daifuku, completamente artesanales de varios sabores: yuzu, té matcha, mango o cheesecake.





Koh Lanta (Pl. Cormelana, 7)

Koh Lanta es hoy uno de los asiáticos con más tirón en la ciudad. Se trata de una cocina viajera cuya carta recorre los platos más representativos del sudeste asiático con un guiño a la gastronomía gallega. Entre su carta triunfan los woks o las baos artesanales que ellos mismos elaboran y el Pad Thai (noodles de arroz, cacahuete, tamarindo y salsa de pescado salteado al Wok con pollo o tofu) y el Nasi Goreng (arroz jazmín salteado con gambón, verduras frescas y pollo al wok con salsa de soja dulce y sambal oelek). Situado en San Andrés dispone además de un local muy atractivo y de una amplia terraza.





Wok Two (Pr. Pontevedra, 1)

Un clásico de la plaza de Pontevedra, donde se pueden comer los mejores tallarines con pato. El local, de pocos metros cuadrados, dispone de un par de mesas en sus inmediaciones, pero la mayoría de sus clientes recogen la comida para llevar. Tallarines, arroz 3 delicias , sushy, gyozas el Wok Two ofrece una fusión de comida china y asiática a precio muy económico. Los rollitos de primavera, pequeños y crujientes son otros de sus especialidades.





Shouri Concept (Av. Fernández Latorre, 92)

Comida japonesa en el corazón de Cuatro Caminos. Shouri Concept es un must de la comida asiática en la ciudad. Además del sushi que lo hacen al momento destacan platos como los fideos Yakisoba, la sopa de miso o las deliciosas gyozas. Además, de lunes a viernes tiene un menú del día. Los amantes de la comida sana no deben dejar de probar la ensalada de wakame. Tienen servicio take away y delivery, para disfrutar en casao en el trabajo aunque el local es muy agradable.