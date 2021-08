William: “Lo importante es que el equipo genera ocasiones”

William de Camargo fue uno de los nombres propios del partido amistoso de ayer en Riazor. En la rueda de prensa telemática que ofreció tras el encuentro, el extremo brasileño aseguró que “poco a poco voy llegando a mi nivel físico. Me he encontrado bien en líneas generales, como el equipo, tuvimos ocasiones y creo que hicimos un buen partido”.



La falta de acierto de los blanquiazules de cara a portería provocó que el Depor sumara su tercer partido consecutivo sin ganar en esta pretemporada. Sin embargo, William celebró las numerosas ocasiones que generaron.



“Todavía estamos en adaptación, pero el equipo ha jugado bien, ha generado y puede ser que un día entre el balón y otro no, pero lo importante es que genere ocasiones”, subrayó el futbolista de 22 años.



William asumió mucho protagonismo en ataque, protagonizando varias de las mejores jugadas del partido y encarando a los defensas del Castilla siempre que pudo.



“Mi juego es ese, de encarar, de atrevimiento y es lo que me pide el míster, es lo que intento hacer para ayudar al equipo, y si puedo ayudar, lo voy a hacer, pero estoy sintiéndome bien”, argumentó.





muy activo



“El míster me pide que encare, que es una de mis mejores características”





Al brasileño se le vio muy suelto, sobre todo durante la primera mitad, en la que actuó como extremo izquierdo.



“Me gusta más jugar por la izquierda, me siento más cómodo porque así me puedo meter hacia dentro, pero donde me ponga el míster intentaré hacerlo lo mejor”, dijo.



El joven jugador cedido por el Leganés reconoció que aún debe mejorar en el aspecto físico y coger ritmo de competición, pero se mostró contento con las sensaciones que está notando hasta ahora.



“A nivel personal estoy ilusionado, todavía tengo mucho que mejorar durante la pretemporada y eso me va a servir para llegar a mi mejor nivel en el primer partido si el míster me necesita”, valoró el joven atacante, que la pasada campaña llegó a disputar una docena de partidos en Segunda con el Cartagena.



William también habló del canterano Noel, con el que demostró asociarse bien y que está destacando durante la pretemporada.



“Es un chaval que tiene buena progresión, estuvo bien, encarando, que no es fácil. Me relaciono bien con él, hay que mejorar pero estuvo bien”, dijo.



“El míster me deja muy tranquilo, me pide orden, que encare, que es una de mis mejores características, y me deja bastante libre tanto a mí como a todos los jugadores”, indicó.