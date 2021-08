Miño instala puntos de información ambiental en Perbes y Playa Grande

El Ayuntamiento de Miño instaló puntos de información ambiental en Perbes y en la Playa Grande dirigidos a los usuarios de los arenales miñenses sobre la importancia de mantenerlas sin basura, de recoger los residuos que cada uno genera y depositarlos en el contenedor correspondiente, de los que disponen ambos arenales, entre los más concurridos de la Ría de Betanzos.



Con la consigna de “Que a única pegada nas nosas praias sexa a dos teus pés”, los encargados de estos puestos repartieron diferentes regalos entre los bañistas, tanto para adultos como para niños, incluidos folletos, mochilas y lápices, y también aprovecharon la a ocasión para hacer encuestas de satisfacción de las playas del municipio, uno de los principales reclamos turísticos que ofrece la comarca de Betanzos.



Además, este año, el Ayuntamiento e Miño apostó por extender la temporada de playa hasta los tres meses con todos los servicios activos y, desde hace dos, vecinos y visitantes pueden disfrutar de los arenales del municipio, que en años anteriores solo estaban operativos en julio y agosto, señalaron desde el Gobierno de Manuel Váquez Faraldo.



En este sentido, el alcalde destacó “o enorme esforzo do Executivo local para mellorar a calidade e a duración do servizo este verán” e incidió en que “o noso concello, como non podería ser doutro xeito, fai honra á súa cualificación de concello turístico”, añadió el primer edil antes de apuntar a que a pesar de las limitaciones presupuestarias, la duración de la campaña se incrementa en un 50% con respecto a años anteriores, pasando de dos a tres meses en total con los servicios de socorrismo, lavabos públicos, aparcamiento y limpieza de playas en todo Miño.



En esta campaña, los arenales cuentan con diversas mejoras en materia de infraestructuras como el nuevo sistema de megafonía en la playa de Andahío de Perbes y en la Playa Grande.



En este último caso, además, se aseguraron las condiciones de seguridad de viandantes y socorristas con la retirada de la antigua torre de vigilancia y, de acuerdo con las indicaciones de los representantes municipales, la idea es contar con bandera azul en todos sus arenales lo antes posible: “todas nuestras playas tiene una calidad excepcional y seguiremos trabajando para que la bandera azul que ondea en Perbes luzca en todos los arenales del municipio”, apostilló Vázquez Faraldo.