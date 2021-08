Termómetro para el Depor

El Deportivo afronta esta tarde (19.00 horas) una prueba de nivel en el Estadio Abanca-Riazor. Enfrente, el filial del Real Madrid, un buen termómetro a quince días para el partido que abrirá la temporada para el conjunto blanquiazul con la visita del Celta de Vigo B a ese mismo escenario.



Con un aforo de 5.000 deportivistas, como en el Teresa Herrera, el Deportivo se prueba ante uno de los equipos llamados a estar en el tren de cabeza del otro grupo de Primera Federación.



En la división territorial que hizo la Federación Española de Fútbol, el Castilla pasó al grupo segundo, donde coincidirá con el segundo equipo del Barcelona y los recién descendidos Castellón, Albacete y Sabadell. En el del Deportivo solo cayó uno, la UD Logroñés.



El filial blanco tiene una media de edad de 20,4 años y un valor de mercado de 19,45 millones de euros según la web especializada transfermarkt.



Después de dos derrotas consecutivas, el Deportivo intentará recuperar buenas sensaciones ante el Castilla. Los blanquiazules superaron los dos primeros amistosos sin muchos apuros, ante el Racing Villalbés y el Viveiro, pero cuando la exigencia empezó a subir encontró problemas. En el campo de césped artificial de As Eiroas le ganó el Bergantiños, además con remotnada incluida, y en el estreno en Riazor le ganó la Ponferradina, equipo de superior categoría al que los herculinos le plantaron cara hasta el pitido final.



En ese partido, el equipo de Borja Jiménez se sintió más cómodo cuando jugó con extremos. Uno de ellos, Keko Gontán, con molestias lumbares, no podrá estar en la cita con el Castilla. Tampoco se estrenará en el partido el recién llegado Carlos Doncel, que llega para aportar profundidad por la banda izquierda.



Después de esa cita, quedarán las dos últimas pruebas, ante equipos de inferior categoría, por lo que el choque con el Castilla se perfila como un buen test para sabe el momento de forma de los coruñeses. La semana que viene, el Depor visitará al Arenteiro y cerrará la pretemporada contra el Pontevedra en la localidad de Ordes.



El equipo de Raúl González Blanco que a finales de mes comenzará la temporada ante el Linense, no ha ganado todavía en sus partidos de preparación, el último de ellos ante la Cultural Leonesa (2-2), que le empató a base de golazos.



El 28 de julio se estrenó con derrota ante el Xerez Deportivo (2-1), tres días después se vio superado por un equipo recién descendido a Segunda División como el Leganés (0-1), después, por uno que no trae buen recuerdo al deportivismo como es el Fuenlabrada (0-1), y esta semana, el pasado jueves, igualó con los leoneses, rivales del Deportivo en Primera Federación.



En ese partido formó con Fuidias; Marvin, Gila, Edgar, Peter; Villar, Dotor; Arribas, Gonzalo, Aranda; y Mañas. También participaron Carrillo, Pablo Ramón, Morante, David González, Nakai, Obrador, Camero, Nico Paz, Gudjonhnsen y Víctor. En ese choque no tuvo participación Hugo Vallejo, que formó parte de la plantilla del Depor en la última temporada del equipo herculino en Primera División.