Fangoria pone el cierre musical a un día repleto de diversión en las calles

El concierto de Fangoria puso el cierre musical a un sábado cargado de actividades en la ciudad en el marco de las Fiestas de María Pita. Los coruñeses se entregaron a la puesta en escena de Alaska y Nacho Canut, que volvieron a la ciudad para presentar su nuevo disco: “Existencialismo Pop”.



Las restricciones establecidas para contener la expansión del covid marcaron las normas para vivir el concierto, e incluso se vieron más controles policiales en los alrededores para vigilar el cumplimiento de las indicaciones, pero no impidieron disfrutar –sentados y con mascarilla– y muchos de los asistentes no dudaron en unirse a la voz y los movimientos de Alaska –quien, por cierto, agradeció la dedicación de promotores y responsables municipales– sin salir del asiento, entusiasmados con otra Noite en María Pita. “Es una fantasía”, comentó una de las asistentes nada más comenzar la actuación con “De todo y de nada”.



La propia Alaska reconoció que “tenía ganas de volver” y encontrarse con el público de A Coruña. Ellos, en respuesta, lo dieron todo desde las sillas e incluso desde las escaleras de acceso a María Pita. Esta noche, el espectáculo regresa a la plaza con el karaoke y el cine de “Mamma Mía Sing Along”.



El sábado amaneció con la apertura de la Feira del Libro Antiguo y de Ocasión de A Coruña y, casi de inmediato, las calles de A Torre y Monte Alto se inundaron de alegría y humor con las comparas y su Carnaval de Verano.



Mientras, en el parque de Santa Margarita, la ciudadanía pudo disfrutar de tres nuevas sesiones de Manicómicos, con los gallegos de Tanxarina y los madrileños de Circo Deriva. El festival se despide este domingo con e espectáculo “Psycho Chicken by Demenzo”, de la compañía Fausto Gioria, y con la Gala Manicómicos, de 19.00 a 21.00.



Además, coincidiendo con el Festival Internacional de Folclore Cidade da Coruña, que vuelve a convertir la ciudad en sede de la cultura popular y tradicional en Galicia, el edil Jesús Celemín recibió en el palacio municipal una representación de las delegaciones participantes, procedentes de Senegal, Portugal y Castilla y León.