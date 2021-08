La Fundación Globo de Betanzos celebrará su primer encuentro institucional el Día de San Roque

No habrá Globo de San Roque, por segundo año consecutivo y por sexta ocasión en la historia de Betanzos. No lo hubo durante la Guerra Civil ni en 1970 por discrepancias con la comisión ni en 2020 por el mismo motivo que esta vez: el covid-19. Tanto la ciudad como los herederos del creador del aerostato, Claudino Pita Pandelo, confían en poder volver en 2022..Pero el día 16 de agosto, Festividad de San Roque, sigue siendo especial para los vecinos, con lo que ha sido el elegido para celebrar el primer encuentro de la Fundación Globo de Betanzos tras su constitución ante notario con representación de los sucesores de C. Pita y del Ayuntamiento de Betanzos.



La nueva entidad será ahora, de acuerdo con los estatutos aprobados, la encargada de construir, inflar y elevar el gigante de papel conforme a los patrones, materiales y procedimiento legados por su artífice a sus descendientes, cedidos por sus sucesores para su custodia por parte de la Fundación Globo de Betanzos.



Lo que también se realizará será la Función del Voto a San Roque, un acto que convierte las celebraciones betanceiras en una de las más antiguas de Galicia, pues su origen se remonta a 1416. La misa solemne, donde se procederá a la ofrenda por parte de la alcaldesa de la ciudad, será a las 19.30 horas en Santo Domingo.



No habrá desfile civil ni procesión, pero mañana, día 15 de agosto, sí se oficiará en Santa María do Azougue la misa solemne en honor a la copatrona de Betanzos, Nosa Señora de Belén.



Con motivo de las Fiestas de San Roque, cuya antesala se celebró anoche con el concierto de Serafín Zubiri y la Banda de Betanzos, se desplegará un dispositivo especial de tráfico con corte de la circulación en la plaza de García Irmáns, este sábado, mañana, el 16, 19 y 21, entre las 21.00 y las 00.00. Durante ese tiempo el transporte público desplaza la parada a la avenida de A Coruña.