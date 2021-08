Alaska | “No está mal hacer planes, está mal creer que son indestructibles”

Hace unos meses que sacaron su último EP, “Existencialismo absoluto”, un trabajo surgido tras el confinamiento. Con estas nuevas canciones bajo el brazo Fangoria se presentarán mañana, en la plaza de María Pita, para tratar de hacer bailar al público, aunque sea en sus asientos.

Tiene que ser complicado para Fangoria tocar para un público sentado.

Sí, es lo que hay. Alguna vez actuamos en algún Palau de la Música, pero no es lo mismo, porque aunque fuera un sitio con asientos, se podía bailar. Ahora no es así. Para nosotros no es difícil, porque yo estoy bailando en el escenario, es más difícil para el público. Pero yo vi a los Pet Shop Boys en el teatro Real y estaba tan tranquila sentada disfrutando del concierto, todo se puede.



Sobre el EP, ¿Qué es el “momentismo”?

Es la vida, en realidad. La vida no es más que lo que tienes hoy. Porque estamos hablando de este concierto y, ¿quien sabe si se va a celebrar? Y todo lo que hiciste antes, es genial, pero ya lo hiciste, ya forma parte de algo que está hecho. Lo único que queda es el “momentismo absoluto”. Es muy sano, pero es imposible, todos hacemos planes, que también es sano, tú tienes planes, yo tengo planes, tengo ilusión por ir el sábado a A Coruña. Pero si luego no ocurre, no puedo llevarme un berrinche, porque no está en mi mano. Precisamente en este último año y medio nos ha pasado a todos a la vez, ese concepto tan claro de que lo que tienes es el hoy, y nada más.



Tiene que ser complicado vivir con esa filosofía en un mundo medioplacista como el musical.

Sí, tienes razón. Nosotros, en realidad, de largo plazo no somos. Me imagino que un artista internacional seguramente ya sabrá que estará en Tokio en junio de 2024. Pero, como nosotros no estamos a ese nivel, lo nuestro es más de andar por casa (ríe), pero sí que planificas a medio plazo, es verdad, y más o menos sabes que en marzo del año que viene te han llamado para un concierto. Es inevitable, es la vida. Si hacer el plan no está mal, lo que está mal es creer que es indestructible y llevarte un disgusto si no se cumple.



Decía Nacho Canut que este EP es música electrónica bailable, con letras ajenas a ella.

Eso es Fangoria, también. Siempre entendimos que por mucho que nos guste que la parte musical esté más cerca del bakalao, no puedas estar hablando de algo que se supone que no suena en la pista de baile.



Hay temas, como “Satanismo, arte abstracto y acid house”, en los que directamente es la música electrónica la que habla.

Sí, totalmente. Creo que fue el house, y el acid house en concreto, el que precipitó el cambio de Dinarama a Fangoria en el 88.



¿Que le depara el futuro a Fangoria?

¿Ves? Estamos hablando de planes (ríe), es imposible no hacerlo. Tenemos pensado otro EP. Esa es la idea. ¿Lo haremos? ¿No lo haremos? ¿Cambiaremos de idea? La idea es sacar otras cuatro o cinco canciones a principios de 2022, pero quédate con eso, con que es una idea.