El carnaval tomará las calles en pleno agosto con actos de las comparsas coruñesas

A algunos les está confundiendo eso de que el tiempo se haya vuelto loco y que hasta hace unos días la lluvia fuese la protagonista de un atípico verano. Más locos se van a volver cuando hoy, en pleno agosto, vean a las comparsas coruñesas recorrer la ciudad como si del mes de febrero se tratase.



Y es que el carnaval coruñés se ha querido colar en las fiestas de María Pita con un acto simbólico que se celebrará en la jornada de hoy y con recorridos por las calles herculinas durante este fin de semana.



Estas agrupaciones llevarán por las calles un espectáculo llamado “Pasaporte covid”, con un objetivo claro: rendir homenaje a las personas que se dejaron la pie combatiendo el virus en primera línea, los sanitarios.





Las entidades participantes de los actos serán la asociación lúdico cultural Comparsa Pantaleón, Amigos da Xoldra, la comparsa de Monte Alto a 100, Malandros Escola de Samba, los Kilomberos de Monte Alto y Os Maracos, que serán las participantes en los pasacalles.









Homenaje a doña Emilia







El Ayuntamiento ha querido hacerle un guiño al carnaval en pleno agosto, ya quedebido al terrible impacto de la ola más fuerte del covid-19.Hoy,varios representantes de las entidades antes mencionadas lede la que este año se celebra el centenario de su muerte y que en su obra “La Tribuna” retrató la esencia del carnaval de la ciudad.Este homenaje se hará a los pies de la propia Pardo Bazán, es decir, ante su estatua en los jardines de Méndez Núñez, que ha sido el lugar escogido para leer el manifiesto en apoyo al personal sanitario. Una vez acabado el homenaje, se lanzarán a las calles con su “vacunación masiva” a base de humor y risas.





Durante el fin de semana, seis asociaciones recorrerán las calles amenizando la hora del vermú

Mañana, las comparsas, por separado,de las calles de laademás del entorno de la, para seguir su “campaña de vacinación”, haciéndola coincidir con la hora del vermú.

Y no es un carnaval de verdad sin un entierro que le ponga el broche final. No será una sardina, sino que se procederá al “enterro do covid”, en una caja blindada que se quemará durante el próximo carnaval. Este acto se celebrará el domingo, a las 14.00 horas, en el Campo da Leña.









Manifiesto



“Á rúa! Espectáculo sempre variado e novo, sempre concorrido, sempre aberto e franco!”. Es la frase de Pardo Bazán con la que las comparsas darán comienzo a esta versión veraniega del carnaval.





“Despois de todo o vivido o último ano, esta frase de Pardo Bazán cobra máis senso que nunca, pois a rúa é o punto de reunión social, onde nos coñecemos e atopamos, onde facemos vida e veciñanza, que son unha pequena gran familia onde ninguén é forasteiro”, resumen.